Na Slovensku ročne pribudne v priemere takmer 60 000 vodičov

Bratislava 19. decembra (TASR) - Počet vodičov na Slovensku každým rokom rastie. Koncom roka 2020 ich podľa údajov Policajného zboru bolo vyše 3,6 milióna. V priemere ich ročne pribudne okolo 57.000. Väčšina má viac ako desaťročnú prax. Vyplýva to zo Správy o stave verejnej správy za rok 2020, ktorú publikovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



"Najviac vodičov je evidovaných vo vekovej skupine 39 až 49 rokov. Takisto značný počet vodičov je evidovaných v dôchodkovom veku, a to 852.709 vodičov vo vekových skupinách nad 64 rokov," približuje správa. Podiel i počet starších vodičov v posledných rokoch stúpa, prírastok šoférov do 29 rokov sa, naopak, znižuje.



Počet vodičov sa medzi regiónmi líši. "Spravidla je v okresoch západného Slovenska evidovaných viac vodičských preukazov," doplnil rezort v materiáli.



Policajný zbor vlani vydal 124.608 vodičských preukazov a 3594 medzinárodných vodičských preukazov. Ide o 24.714 vodičských preukazov menej ako rok predtým. O vodičský vlani prišlo 6154 ľudí, polícia ich zadržala o 1961 viac ako rok predtým.



Najviac vodičských preukazov vydali za rok 2020 útvary Košice 1 (5534), Žilina 3 (4069) a Bratislava 3 (3885), najmenej ich evidovali v Medzilaborciach (175), Lučenci (340) a Stropkove (352).