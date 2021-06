Počet všeobecných lekárov, ktorí chcú v ambulancii očkovať, rastie

Bratislava 28. júna (TASR) - Počet prihlásených lekárov na očkovanie v ambulanciách rastie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne eviduje 155 prihlásených všeobecných lekárov a 35 lekárov pre deti a dorast. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.



"Lekári majú možnosť prihlasovať sa ideálne čo najskôr, aby čo najviac ambulancií bolo zapojených kontinuálne od 1. júla. Lekári sa však môžu na očkovanie v ambulancii prihlasovať aj po tomto termíne," vysvetlila Eliášová. Podľa jej slov sa presné rozloženie prihlásených ambulancií po celom Slovensku na pokyn ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) aktuálne pripravuje.



Dospelí Slováci aj mladí vo veku od 12 do 15 rokov sa od júla budú môcť dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aj u svojho ambulantného lekára. Vo štvrtok 24. júna to na tlačovej konferencii potvrdil minister zdravotníctva Lengvarský. Ľudia majú kontaktovať priamo svojho lekára.



Očkovanie v ambulanciách sa bude realizovať štandardným spôsobom, pričom ambulancie majú možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude podľa MZ SR v tom, že celý proces, od objednania na očkovanie cez realizáciu až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Používať sa bude vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.