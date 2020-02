Počet žiadostí o voľbu zo zahraničia sa v Poprade zdvojnásobil

Poprad 25. februára (TASR) - Záujem Popradčanov voliť zo zahraničia je veľký, oproti predchádzajúcim parlamentným voľbám sa počet žiadostí zdvojnásobil. Radnica na internetovej stránke informovala, že počet žiadostí prostredníctvom emailu dosiahol takmer tisícku.



Vo voľbách do Národnej rady SR môžu voliť len slovenskí občania. Tí, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska a chcú voliť poštou zo zahraničia, museli požiadať priamo svoje mesto alebo obec o zaslanie hlasovacích lístkov a obálok.



"Najviac žiadostí, približne tretina, prišlo z Českej republiky, z Veľkej Británie sme dostali 151 žiadostí, z Nemecka 132, z Rakúska chce voliť 77 Popradčanov, zo Švajčiarska 55 a napríklad z USA 41 občanov s trvalým pobytom v našom meste," uvádza samospráva. Zaznamenali však aj žiadosti zo vzdialenejších krajín, ako sú Austrália, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Japonsko, Čína, Kambodža, Chile, Peru, Keňa či Rwanda.



Popradčania v zahraničí sa zaujímali aj o to, či bola ich požiadavka poštou na úrad doručená a v akom termíne. Žiadosť o voľbu zo zahraničia musela byť doručená buď na adresu mestského úradu alebo na emailovú adresu, ktorú mesto zverejnilo na svojom webovom sídle, a to najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.



Parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 29. februára od 7. do 22. hodiny. V Poprade bude môcť svoj hlas odovzdať takmer 42.000 oprávnených voličov v 40 okrskoch.