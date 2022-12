Počet zomretých sa v novembri priblížil k stavu z obdobia pred covidom

Bratislava 22. decembra (TASR) - Počet zomretých sa v novembri priblížil k stavu z obdobia pred pandémiou, na ochorenie COVID-19 podľahlo vyše 80 osôb. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v novembri 2022, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková nadúmrtnosť na Slovensku klesla na dve percentá, v dvoch krajoch bol dokonca počet úmrtí nižší ako päťročný priemer pred pandémiou. COVID-19 klesol v rebríčku najčastejších príčin úmrtí na ôsme miesto.



Na Slovensku zomrelo v novembri takmer 4400 osôb, čo je druhý najnižší počet za posledných 13 mesiacov. Počet zomretých bol o dve percentá vyšší než priemerná hodnota rovnakého mesiaca rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie. Úrad tiež spresnil údaje za prvých desať mesiacov tohto roka.



"Celková nadúmrtnosť bola v novembri vôbec najnižšia v tomto roku. Naopak, najvyššie hodnoty sme tento rok v SR zaznamenali v marci, keď pri takmer 6000 úmrtiach dosiahla vyše 21 percent. Pritom v novembri minulého roka 2021 bola približne na úrovni až 75 percent," uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



V novembri, rovnako ako počas celého tohto roka, zomieralo výrazne menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou v skupine ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Nižší počet zomretých zaznamenali aj v skupine osôb v predproduktívnom veku (od nula do 14 rokov). Nadúmrtnosť sa prejavovala len v skupine seniorov nad 65 rokov, čo je najpočetnejšia z troch základných vekových skupín v štruktúre zomretých. V novembri dosiahla viac ako šesť percent, keď celkovo zomrelo približne 3400 seniorov - tvorili takmer 78 percent všetkých úmrtí.



Nižší počet úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom pred nástupom pandémie zaznamenali len Nitriansky (o tri percentá) a Trenčiansky kraj (o jedno percento). Zvyšných šesť regiónov dosiahlo nadúmrtnosť, najnižšia sa prejavila v Trnavskom kraji (jedno percento) a najvyššia v Košickom kraji (sedem percent).



Celkovo na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v novembri 81 osôb. Ich počet medzimesačne klesol takmer o polovicu a podiel obetí tohto ochorenia tak predstavoval necelé dve percentá zo všetkých zomretých. Spomedzi 22 skupín ochorení klesla táto príčina smrti zo šiestej priečky v októbri na aktuálne ôsme miesto.



Najčastejšími príčinami smrti v novembri boli choroby obehového systému, ktoré tvorili 47 percent úmrtí (takmer 2100 osôb) a nádory 23 percent (približne 1000 osôb). Tieto dve skupiny úmrtí patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny smrti.