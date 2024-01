Počet zomretých vo 4. štvrťroku 2023 prekonal čísla pred pandémiou

Bratislava 25. januára (TASR) - Na Slovensku zomrelo v poslednom štvrťroku 2023 vyše 14.300 ľudí, čo predstavovalo v medziročnom porovnaní päťpercentný pokles. Počet úmrtí však prekonal hodnoty dlhodobého priemeru pred pandémiou, bolo ich približne o 1000 viac. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí za posledné tri mesiace roka 2023, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Nadúmrtnosť v porovnaní s päťročným priemerom spôsobil vyšší nárast počtu zomretých pri chorobách dýchacej sústavy a infekčných a parazitárnych chorobách. Oproti predchádzajúcim dvom štvrťrokom výraznejšie stúpol aj počet zomretých na následky infekcie COVID-19," vysvetlila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



Počet zomretých prepočítaný na 100.000 obyvateľov sa po dvoch štvrťrokoch opäť dostal nad hranicu 1000 úmrtí. V priemere za rovnaké obdobie posledných piatich rokoch pred pandémiou bol na úrovni 978 úmrtí na 100.000 obyvateľov.



Počet zomretých medziročne klesol vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Súčasne však vo všetkých regiónoch prekonal počty zomretých pred pandémiou.



Po zohľadnení veľkosti krajov z hľadiska počtu obyvateľov, hrubá miera úmrtnosti v porovnaní so situáciu pred pandémiou klesla len v Bratislavskom kraji, v ostatných krajoch vzrástla. Najnižšia bola v Bratislavskom a Prešovskom kraji s menej ako 910 zomretými na 100.000 obyvateľov. Najhoršia situácia bola v Banskobystrickom kraji, kde miera úmrtnosti predstavovala až 1214 zomretých na 100.000 obyvateľov.



Najčastejšími príčinami smrti boli choroby obehového systému (45,4 percenta úmrtí) a nádory (24,2 percenta). Treťou najčastejšou príčinou úmrtia boli choroby dýchacej sústavy (8,8 percenta). V porovnaní s obdobím nepoznačeným pandémiou ich počet vzrástol o viac ako tretinu. Ešte výraznejšie, o takmer 82 percent stúpol počet obetí na infekčné a parazitárne choroby (2,5 percenta úmrtí). Ochorenie COVID-19 s 1,5-percentným podielom na všetkých úmrtiach sa stále drží medzi príčinami úmrtí, ktoré len nepatrne ovplyvňujú úmrtnosť.



Za celý rok 2023 zomrelo podľa predbežných výsledkov na Slovensku 53.900 osôb, čo v medziročnom porovnaní predstavovalo 9,6-percentný pokles. V porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou to bolo o 0,7 percenta viac.