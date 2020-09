Početnejšie prípady COVID-19 zaznamenalo najmä päť regionálnych úradov

Bratislava 18. septembra (TASR) - Najviac prípadov za štvrtok (17. 9.) na ochorenie COVID-19 bolo v územnej pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave, Senici, Dolnom Kubíne, Humennom a Trnave. Úrady zaznamenali 235 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z celkovo 5542 vykonaných laboratórnych vyšetrení. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.



RÚVZ v Bratislave eviduje medzi novými prípadmi najmä osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s už pozitíve testovanými osobami. Zaznamenaný však bol aj sporadický výskyt ochorenia bez epidemiologickej súvislosti s ďalšími prípadmi na území kraja a tiež importy zo zahraničia.



RÚVZ v Humennom zaznamenal početnejší výskyt ochorenia v okrese Snina. Vo väčšine prípadov ide o aktívne dohľadané kontakty pozitívne testovaných osôb, v jednom prípade sa epidemiologické vyšetrovanie ešte neskončilo. Aj dva prípady v okrese Humenné boli v epidemiologickej súvislosti s pozitívnymi osobami z okresu Snina. "RÚVZ v Humennom pre zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie v regióne vydal lokálne opatrenie s viacerými reguláciami," konštatuje ÚVZ SR.



RÚVZ v Senici pokračuje v dohľadávaní kontaktov pozitívnych osôb v monitorovanom ohnisku nákazy (hokejový klub). Práve tieto kontakty tvorili väčšinu prípadov, ktoré úrad eviduje za štvrtok v okresoch Skalica a Senica. V oboch okresoch sa vyskytli aj sporadické prípady bez súvislosti so známymi prípadmi, dve pozitívne osoby boli z rodinnej oslavy.



Vyšší počet prípadov v okrese Námestovo je podľa ÚVZ SR dôsledkom dohľadania kontaktov z monitorovaného ohniska nákazy (svadba). "RÚVZ v Dolnom Kubíne reaguje na naďalej zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti, a preto vydal vyhlášku, kde pre mestá Tvrdošín a Trstená vydal lokálne opatrenie s viacerými reguláciami," podotýka ÚVZ SR.



RÚVZ v Trnave vo väčšine prípadov eviduje aktívne dohľadané kontakty, v jednom prípade sa začalo epidemiologické vyšetrovanie a zaznamenali tiež import zo zahraničia.