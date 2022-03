Bratislava 29. marca (TASR) - Pod nové správy národných parkov prejde celkovo 206 lesníkov. Z toho 134 lesníkov zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) a 72 lesníkov z Lesov SR a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič. Pod správy národných parkov prejdú aj desiatky rôznych nehnuteľností. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Reforma národných parkov sa uskutoční 1. apríla. "MŽP uskutočnilo v súvislosti s reformou národných parkov všetky potrebné kroky s takým časovým predstihom, ktorý umožní bezproblémový priebeh prevodu pozemkov, nehnuteľného a hnuteľného majetku pod nové správy národných parkov," deklaruje tlačové oddelenie.



Na reforme spolupracuje s ministerstvom pôdohospodárstva a to v zmysle podpísaného Memoranda o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Pri delimitácii majetku štátnych lesov a štátnych lesov TANAP-u súčasne podľa MŽP robia ekonomický a právny audit. Objavené problémy rezorty spolu operatívne riešia, tvrdí.



"Národné parky by mali byť vnímané ako ikona štátu a zároveň miesto venované ochrane prírodných hodnôt, v ktorého pokojnom a čistom prostredí môžu ľudia tráviť svoj voľný čas," uviedol envirorezort.



Delimitácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch súvisí so schválenou reformou národných parkov, ktorá zabezpečuje presun pozemkov pod ministerstvo životného prostredia, a tým jednotnú správu štátnych pozemkov na území národných parkov. Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody a krajiny sa udeje k 31. marcu. Na správy prechádza 1. apríla majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody SR. Od začiatku apríla sa tiež zlúčia Štátne lesy TANAP so správou TANAP-u.