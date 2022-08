Pod značkou SOM Slovensko by malo ísť do volieb takmer 300 kandidátov

Bratislava 31. augusta (TASR) - Za novú politickú Stranu obcí a miest - SOM Slovensko, respektíve s jej podporou, sa chce v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách a voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) uchádzať o priazeň voličov takmer 300 kandidátov. Viac ako 30 z nich je kandidátov na primátorov a starostov, zvyšní sú kandidáti na poslancov miestnych, mestských a krajských zastupiteľstiev. Kandidáti majú zastúpenie vo všetkých regiónoch Slovenska.



"V relatívne krátkom čase sme intenzívne komunikovali s množstvom uchádzačov, ktorí požiadali o našu podporu, niektorých sme aktívne oslovovali aj my," uviedol pre TASR predseda strany, starosta Záhorskej Bystrice a predseda Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy Jozef Krúpa.



Záujem kandidovať za novú stranu prejavilo viac ako 600 uchádzačov. Strana však nebola ochotná dať podporu každému z nich, dôraz kládla na kvalitu, nie kvantitu. Požadovala odbornú spôsobilosť pre výkon funkcie i morálnu bezúhonnosť, teda žiadny záznam v trestnom registri a vyrovnané všetky záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej či zdravotnej poisťovni. "Záujem kandidovať pod našou značkou malo viac ako 600 uchádzačov, reálnu podporu získala nakoniec iba necelá polovica z nich," doplnil Krúpa.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.