Podarilo sa zvýšiť počet učiteľov v oblasti využívania rómskeho jazyka

Na snímke projektový manažér projektu: Spolu s Rómami dosiahneme viac Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Jozef Facuna počas priebežnej tlačovej konferencie Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) v rámci preddefinovaného projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov v Bratislave 4. novembra 2022. Foto: TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) – Vďaka projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov sa podarilo zvýšiť počet učiteľov, ale aj ďalších zamestnancov škôl v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu. Skonštatovali to účastníci piatkovej konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti sobotného (5. 11.) Medzinárodného dňa rómskeho jazyka.Hlavným cieľom prebiehajúceho projektu je prostredníctvom vzdelávania zvýšiť odborné kompetencie pedagogických a odborných pracovníkov a manažmentu škôl. Okrem toho tiež prostredníctvom vypracovania učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, kultúru a históriu, odborných publikácií a metodík podporiť interkultúrne a inkluzívne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít.," uviedla riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania v NIVAM Svetlana Síthová. Manažér projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac Jozef Facuna poznamenal, že projektom chcú posilniť v školskom prostredí vzájomné porozumenie, toleranciu a rešpektovanie inakosti.Facuna uviedol, že podľa posledného sčítania obyvateľov na Slovensku viac ako 100.000 obyvateľov hovorí po rómsky, respektíve rómčina je ich materinským jazykom. "," poznamenal Facuna.Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero poznamenal, že zhruba dve tretiny Rómov rozprávajú v domácom prostredí po rómsky. Na verejnosti je to najmä slovensky. "," povedal Hero. Ako dodal, väčšina Rómov môže prichádzať do škôl bez toho, aby ovládala slovenský jazyk.Súčasťou projektu bolo aj spustenie online vzdelávacieho a metodologického portálu Spolu-together-jekhetane.sk, ktorého súčasťou sú materiály pre učiteľov a zamestnancov, ktorí pôsobia v školách so žiakmi z rómskych komunít. Počas projektu bolo zatiaľ vyškolených 60 riadiacich pracovníkov v rámci školenia manažmentu škôl, desať učiteľov absolvovalo prípravu na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka, 34 učiteľov absolvovalo vzdelávací tréning, ktorého pokračovanie sa spustí v novembri. Podľa zriaďovateľky škôl s vyučovaním rómskeho jazyka v Kremnici Jany Tomovej je vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a manažmentu škôl veľkým prínosom pre všetky školy so žiakmi z rómskych komunít.