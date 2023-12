Podcenenie zimných podmienok na horách môže viesť k úrazom

Bratislava 26. decembra (TASR) - Zimná turistika na horách prináša riziká. Podcenenie zimných podmienok tak môže viesť k úrazom. Pre TASR to priblížil z turistického klubu Hikemates Patrik Pajta s tým, že ostražitý treba byť najmä na zľadovatených chodníkoch.



Podotkol, že vianočné sviatky prinášajú do hôr vyšší počet turistov, medzi ktorými sú aj tí menej skúsení. "Odporúčam turistom, aby nepodceňovali podmienky na horách, túru začali skoro ráno a mali adekvátnu zimnú výbavu, v ktorej nesmú chýbať paličky, turistické mačky a pri pohybe v lavínovom teréne aj lavínová výstroj," uviedol Pajta.



Upozornil tiež na pohyb v hlbokom snehu, ktorý dokáže pohyb turistu výrazne spomaliť a vyčerpať. "Pri pohybe v tomto teréne sa môžu turistom hodiť snežnice, takéto túry sú však vhodné pre skúsenejších," dodal. Základom bezpečného pohybu po horách je podľa neho príprava, zvolenie adekvátnej výbavy či výber vhodnej trasy a sledovanie aktuálnej predpovede počasia, ktoré sa na horách môže rýchlo zmeniť.



Treba mať podľa jeho slov teplé, funkčné oblečenie a dostatok tekutín a jedla. Dôležitý je aj výber vhodnej lokality, najmä ak sa plánuje túra s deťmi, či prispôsobenie náročnosti trasy. "V každom prípade odporúčam turistom, aby miesto, kam sa chystajú na túru, oznámili svojim blízkym, v prípade úrazu to výrazne zrýchli záchranu," podotkol.