Podchladenú osobu treba presunúť do tepla a prezliecť do suchého odevu

Bratislava 10. januára (TASR) - V zimných mesiacoch stačí niekoľko minút a hrozí podchladenie organizmu. Podchladenú osobu je dôležité premiestniť do tepla a v prípade potreby prezliecť do suchého oblečenia. Za žiadnych okolností nie je vhodné podávať jej „na zahriatie“ alkohol. Ak nereaguje alebo je v bezvedomí, nemalo by sa ňou hýbať. Treba okamžite volať tiesňovú linku 155 a zotrvať pri podchladenom do príchodu záchranárov. Poukázala na to Záchranná zdravotná služba ZaMED.
„Ak má osoba na sebe mokré oblečenie, je potrebné ju šetrne vyzliecť a obliecť jej suché veci, prípadne ju zabaliť do deky alebo izotermickej fólie. Netreba zabúdať na izolačnú podložku, na ktorú človeka položíme - napríklad na matrac alebo karimatku,“ vysvetlil hlavný záchranár ZaMED Patrik Brna.
Naopak, na postihnutú osobu by sa nemal priamo umiestňovať výhrevné teleso ani jej „na zahriatie“ podávať alkohol. „Pocit tepla po dúšku alkoholu je len dočasný, následne sa telo ochladzuje ešte rýchlejšie,“ vysvetlil záchranár. V prípade spozorovania omrzlín na tele je potrebné chrániť ich pred ďalším chladom a zohrievať pozvoľna, nie horúcou vodou. „Postihnuté miesta na tele nešúchame, prípadné pľuzgiere neprepichujeme a vyhľadáme lekársku pomoc,“ dodali odborníci.
Záchranári varujú, že v zimných počasí stačí niekoľko minút v nedostatočnom alebo premočenom oblečení, ležanie na zemi či pôsobenie vetra a organizmus začne rýchlo strácať teplo. Podchladenie môže podľa ich slov nastať u športovcov a turistov, ale aj u seniorov a najmä ľudí bez domova. „Rizikovou skupinou sú tiež osoby pod vplyvom alkoholu, keďže pri určitom promile už človek nedokáže kriticky myslieť a neuvedomuje si, že mu je chladno. V takom prípade dochádza k hypotermii veľmi rýchlo,“ vysvetľuje Brna.
Ako ozrejmil, hypotermia, teda podchladenie, nastáva ak sa ľudské telo ochladí pod 35 stupňov Celzia. „Príznakmi hypotermie sú okrem studenej pokožky aj modrasté pery, tras či porucha vedomia,“ ozrejmil záchranár.
