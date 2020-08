NA ZNÁMOM SLOVENSKOM KÚPALISKU ZASAHUJE POLÍCIA, museli ho zatvoriť

Podhájska 20. augusta (TASR) – Termálne kúpalisko Podhájska je vo štvrtok pre verejnosť uzatvorené. Dôvodom je policajná akcia Prameň v objekte kúpaliska. Policajní špecialisti na environmentálnu kriminalitu z Prezídia Policajného zboru zasahujú v objekte kúpaliska už od stredy neskorého večera.



„Spolu s ďalšími útvarmi polície a znalcami zabezpečujeme dôkazy a stopy pre vyšetrovanie a znalecké skúmanie. Prebiehajúce vyšetrovacie úkony súvisia s podozrením z trestných činov ohrozenia a poškodenia životného prostredia a legalizácie príjmu z trestnej činnosti vo veľkom rozsahu,“ informoval hovorca Prezídia PZ Michal Slivka.



Vyšetrovanie sa týka čerpania a používania termálnej vody bez príslušných povolení a v rozpore s vydanými povoleniami. Súčasne je zamerané aj na závažné znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním bazénovej vody bez povolenia do vodného toku. „Bližšie informácie o prebiehajúcej akcii z taktických dôvodov nebudeme uvádzať,“ skonštatovala polícia.



Objekt kúpaliska v Podhájskej bude pre verejnosť uzavretý až do ukončenia vyšetrovacích úkonov. „Predpokladáme, že svoju činnosť na kúpalisku ukončíme v priebehu dnešného dňa,“ uviedla polícia.



Vypúšťanie vody z bazénov do potoka spôsobovalo problémy obyvateľom

Na problémy, ktoré spôsobuje vypúšťanie použitej vody z bazénov do potoka Liska, poukazoval už pred desiatimi rokmi vtedajší starosta obce Hul František Golha. „Robia to už dlhé roky. Geotermálny vrt by mal byť reinjektovaný, no nie je. Všetky tie povolenia na prevádzku sú akési čudné, je v tom bordel a nikto nikdy dodržiavanie povolení a zákonov nekontroloval,“ tvrdil Golha. Podľa neho geotermálna voda využívaná na rekreačné účely na termálnom kúpalisku, ktorá má zloženie slanej morskej vody, narúša ekosystém.



Jeho slová potvrdili aj geológovia, podľa ktorých patrí ložisko geotermálnej vody k uzavretým ložiskám, čo znamená, že sa neobnovuje, a preto je nevyhnutné použitú vodu zatláčať naspäť. S cieľom zatláčania vody späť bol pred zhruba 35 rokmi vybudovaný reinjektážny vrt, ktorý však nebol využívaný. Vtedajší starosta Podhájskej Vladimír Bakoš tvrdil, že kúpalisko nemôže použitú vodu reinjektovať z hygienických dôvodov. Krajský úrad životného prostredia v Nitre však oponoval, že reinjektovaná by mala byť všetka voda, ktorá vyteká z vrtu. "To sa nerobí a nikto to nekontroluje. Kúpalisko vodu aj všetok odpad veselo vypúšťa do Lisky, čím sa narúša ekosystém. Nehovoriac o tom, že ľudia v našej obci tou vodou polievajú záhrady,“ upozorňoval už v roku 2010 Golha.