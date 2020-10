Podiel samospráv na verejných vodovodoch nemá ísť do súkromných rúk

Bratislava 16. októbra (TASR) - Prevod majetkovej účasti štátu, samosprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií by sa mal obmedziť. Zamedziť by sa malo jeho prevodu do súkromných rúk, ostať by mal vo verejnom záujme. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci z OĽANO a SaS.



"Majetkovú účasť štátu, samosprávneho kraja alebo obce na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno previesť len na štát, samosprávny kraj alebo obec," píše sa v návrhu. Cieľom návrhu je podľa slov predkladateľov ustanoviť, aby tieto majetkové účasti zostali aj do budúcnosti vo verejnom vlastníctve.



Argumentujú zisteniami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameranej na hospodárenie vodárenských spoločností z novembra 2019 a odporúčaním urýchlenej právnej úpravy v tejto oblasti. Návrh podľa ich slov vychádza z ústavou danej možnosti zákonom vymedziť majetok nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, potravinovej bezpečnosti štátu, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce, určených právnických osôb alebo určených fyzických osôb.



Účinnosť navrhujú od 1. januára 2021.