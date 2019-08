Podľa D. Lipšica si objednal jeho pripravovanú vraždu Marian K.

Lipšic tiež potvrdil, že obvinený Zoltán A. vypovedal, že táto pripravovaná vražda mala predchádzať objednávke vraždy novinára Jána Kuciaka.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Advokát Daniel Lipšic si myslí, že motív zavraždiť ho mal Marian K. Potvrdil to v reakcii pre TASR na obvinenie voči Alene Zs., Tomášovi Sz., Miroslavovi M. a Zoltánovi A., ktorí mali pripravovať jeho vraždu a vraždu dvoch prokurátorov.



Lipšic verí, že vyšetrovanie tejto pripravovanej vraždy povedie k objednávateľovi alebo objednávateľom, ktorí mali podľa neho zjavnú motiváciu takéto objednávky uskutočniť. „Pevne verím, že aj v tomto prípade bude mať spravodlivosť navrch,“ dodal.



Lipšic tiež potvrdil, že obvinený Zoltán A. vypovedal, že táto pripravovaná vražda mala predchádzať objednávke vraždy novinára Jána Kuciaka.



Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vo veci Kuciakovej vraždy považuje nevykonanie týchto vrážd za „zhodu šťastných okolností“. „Pokiaľ by k tomu došlo, môžem vám garantovať, že by sme sa nebavili o zavraždenom Jánovi Kuciakovi a zavraždenej Martine Kušnírovej, ale o úplne inej osobe, pretože tá vražda predbiehala tieto dve obete,“ dodal vo februári tohto roku.



Alena Zs., Tomáš Sz., Miroslav M. a Zoltán A. sú obvinení aj z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Marian K., ktorého Lipšic považuje za človeka s motívom objednať si jeho vraždu, je obvinený aj z objednávky vraždy Kuciaka a taktiež z falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti.