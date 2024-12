Podľa združenia hrozí, že lekári vo výpovedi nenastúpia do práce

Bratislava 30. decembra (TASR) - Od Nového roka (1. 1.) hrozí, že vyše 3300 lekárov vo výpovedi nenastúpi do práce. Pre TASR to potvrdil podpredseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Miroslav Mendel. Zdôvodňuje to tým, že zhruba 20 lekárov s nemocnicami spoločností Agel a Penta Hospitals stále neuzavrelo dodatky k zmluvám, na ktorých sa dohodlo LOZ s Ministerstvom zdravotníctva SR. Mendel tvrdí, že situáciu rieši rezort zdravotníctva.



"Momentálne sú dodatky v nemocniciach vyzbierané, ale nie sú odovzdané na riaditeľstvo. Dohoda s ministerstvom bola taká, že buď sa vrátime všetci alebo ani jeden. Možno podotknúť, že problém je iba v nemocniciach Agelu a Penty, všetky ostatné nemocnice v tomto štáte sa dohodli a dodatky svojim zamestnancom dali," vysvetlil Mendel s tým, že ak sa zhruba 20 lekárov s danými nemocnicami nedohodne, hrozí podľa jeho slov "veľký" problém.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v mene vlády v decembri podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou.