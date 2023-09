Podľa Matoviča mal Haščák inštruovať Sulíka, zverejnil ich komunikáciu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič zverejnil v nedeľu úryvok komunikácie z jesene 2020 medzi šéfom SaS Richardom Sulíkom a finančníkom Jaroslavom Haščákom. Haščák mal podľa správ Sulíka inštruovať v argumentácii pri riešení dofinancovania zdravotných poisťovní. Matovič zverejnenie komunikácie odôvodňuje verejným záujmom. Tvrdí, že ide o dôkaz, že SaS slúžila "mafii".



Haščák mal podľa zverejnenej komunikácie písať na prelome septembra a októbra 2020 vtedajšiemu vicepremiérovi Sulíkovi o tom, že považuje návrh na spôsob dofinancovania za hlúpy a nepremyslený, následne ho mal Sulík žiadať o argumenty, ktoré by mohol predniesť na rokovaní vlády. Argumentáciu mal žiadať zaslať aj jeho straníckej kolegyni, poslankyni Jane Bittó Cigánikovej, aby ju mohla mať na zasadnutí koaličnej rady. Podľa prepisu potom Sulík žiadal pre ňu väčší priestor "vrátane milého PR". Za žiadosťou o PR vidí Matovič články o poslankyni v médiách, ktoré vlastní finančná skupina Penta. Haščák je niekdajší šéf finančnej skupiny.



Matovič pripomenul, že vláda v tom čase riešila návrh na dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, s čím Sulík nesúhlasil. Sulík a Bittó Cigániková podľa neho vyvíjali tlak v koalícii, aby sa peniaze rozdelili a časť tak šla aj do súkromných zdravotných poisťovní vrátane poisťovne Dôvera, ktorá spadá pod Pentu. Dodal, že SaS tiež tlačila na odchod Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva.



"Právo Richarda Sulíka na ochranu jeho súkromnej komunikácie s Haščákom považujem za slabšie ako verejný záujem," povedal Matovič k tomu, prečo sa rozhodol zverejniť komunikáciu, ktorú získal. Dodal, že celá záloha komunikácie Sulíka mu bola ponúknutá za milión eur, no nič nezaplatil, iba si vyžiadal kópiu state o komunikácii s Haščákom.