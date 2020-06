Minister Mikulec: Povinná štátna karanténa nebola obmedzením práv

Bratislava 13. júna (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) si stojí za rozhodnutím zaviesť povinnú štátnu karanténu v rámci opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Za správne a legitímne považuje aj zriadenie permanentného krízového štábu a konzília odborníkov. Poznatky z krízy chce využiť pri prehodnocovaní postavenia ústredného krízového štábu a bezpečnostnej rady, ako uviedol v rozhovore pre TASR.



Mikulec obhajuje zavedenie povinnej štátnej karantény. „Stojím si za tým,“ povedal s dôvetkom, že nešlo len o jeho rozhodnutie, ale aj rozhodnutie ústredného krízového štábu a potom de facto aj vlády. „Nemám dôvod sa obávať ani nejakých žalôb, nemyslím si, že je na to dôvod a že boli obmedzené práva,“ dodal.



Vznik permanentného krízového štábu a ďalších pracovných skupín prispel k rýchlejšiemu a aktívnejšiemu riešeniu vecí na operatívnej úrovni, hovorí minister. Ich zriadenie podľa neho umožňuje štatút ústredného krízového štábu, ale aj bezpečnostnej rady. „Mnohé veci, ktoré bolo treba riešiť z odborného hľadiska, sa jednoducho nedajú riešiť vo formáte ústredného krízového štábu, takže je absolútne legitímne a myslím si, že bolo aj správne, že vznikol aj permanentný krízový štáb,“ uviedol. Poznamenal, že mnoho ľudí hodnotí tieto procesy povrchne, lebo „nemajú vôbec ani predstavu o tom, koľko to vyžaduje hodín, rokovaní, koľko ľudí do toho vstupuje“.







Zo skúsenosti z krízy chce vláda vychádzať aj pri prehodnocovaní postavenia ústredného krízového štábu a Bezpečnostnej rady SR, ako deklarovala vo svojom programovom vyhlásení. „Možno by sa mohol upraviť a presnejšie vyšpecifikovať zoznam členov jednotlivých orgánov,“ načrtol minister prípadné zmeny.