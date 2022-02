Podľa odborníka je počet posunkujúcich Slovákov menší ako pred rokmi

Bratislava 6. februára (TASR) - Počet posunkujúcich Slovákov je v súčasnosti podľa odborníka menší ako pred niekoľkými rokmi. "Pred obdobím Nežnej revolúcie takmer všetky nepočujúce a nedoslýchavé deti chodili do špeciálnych škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím a takmer všetky dobre ovládali alebo poznali posunkový jazyk. V súčasnosti sa kladie na trend integrácie či inklúzie aj nepočujúcich a nedoslýchavých detí do škôl bežného typu, preto si tieto deti už viac-menej neosvojujú posunkový jazyk," vysvetlil pre TASR Roman Vojtechovský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.



Myslí si však, že skutočne posunkujúcich je viac, ako to ukázalo sčítanie z roku 2021. "K materinskému jazyku slovenský posunkový jazyk sa hlásia nielen nepočujúce, ale i počujúce osoby nepočujúcich rodičov," poznamenal. Otázka o materinskom jazyku bola podľa Vojtechovského nedostatočná. Pri ďalšom sčítaní navrhuje pre spoľahlivejší výsledok pridať ďalšiu otázku o tom, aký jazyk respondent používa v domácnosti.



Posunkové jazyky používajú komunity nepočujúcich rôznych národov. Napríklad slovenský posunkový jazyk je prirodzeným jazykom spoločenstva slovenských nepočujúcich. Na rozdiel od hovoreného jazyka je založený na vizuálnom vnímaní. Informácie sa produkujú namiesto zvukov pohybmi rúk, hornej časti tela a mimiky. "Slovenský posunkový jazyk je od hovoreného slovenského jazyka počujúcej populácie Slovenska nezávislý," upozornil Vojtechovský. Má vlastnú posunkovú zásobu a gramatiku vrátane skladby viet. Posunky sa správajú ako slová.



Posunkovaná slovenčina je na rozdiel od slovenského posunkového jazyka umelým jazykom. K jednotlivým slovám sa priraďuje posunok, ide o doslovný preklad. "Posunkovaná slovenčina používa gramatiku zo slovenského jazyka, posunky prevzaté zo slovenského posunkového jazyka a umelo vytvorené posunky, ktoré sa v posunkovej zásobe slovenského posunkového jazyka nenachádzajú. Ide napríklad o slová ktorý, že, pretože," načrtol Vojtechovský. Môže byť vyjadrená hlasom alebo bezhlasne.



Vyjadrenia založené na posunkovanej slovenčine sú pre nepočujúcich podľa Vojtechovského viac-menej cudzím jazykom. Upozornil, že nie všetky videonahrávky, ktoré voľne nájdeme na internete, na sociálnych sieťach, sú produkované v slovenskom posunkovom jazyku, niektoré sú v posunkovanej slovenčine. "Napríklad posunkový prejav verejných činiteľov pri príležitosti Medzinárodného dňa posunkových jazykov. Je síce pekné a milé, že týmto chcú vyjadriť podporu komunite nepočujúcich, ale takýto prejav v posunkovanej slovenčine podľa mňa vlastne dehonestuje postavenie, status slovenského posunkového jazyka," dodal.