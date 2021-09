Podľa pápeža je potrebné prijímať utečencov, povedal to jezuitom

Bratislava 21. septembra (TASR) – Svätý Otec František si myslí, že je potrebné prijímať utečencov, ale nielen to. Treba ich prijať, chrániť, umožniť im vzdelanie a integráciu. Vyplýva to zo súkromného stretnutia pápeža Františka so slovenskými členmi Spoločnosti Ježišovej, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra. Spoločnosť Ježišova zverejnila v utorok rozhovor na svojom webe.



"Všetky tieto štyri kroky sú potrebné, aby sme ich naozaj prijali. Každá krajina musí vedieť, či to dokáže. Ak necháte prisťahovalcov bez integrácie, upadnú do biedy, čo znamená, že ste ich neprijali," povedal pápež. Fenomén utečenectva podľa jeho slov treba dôkladne skúmať a pochopiť jeho príčiny, najmä geopolitické. "Je dobre, ak pochopíme, čo sa deje v Stredomorí a aké hry hrajú mocnosti, ktoré majú prístup k moru, aby ho kontrolovali a ovládali. Pochopiť príčiny a dôsledky," dodal.



Jeden z jezuitov povedal pápežovi o vnútornom napätí v katolíckej cirkvi na Slovensku. Spýtal sa pápeža, ako sa stavia k ľuďom, ktorí na neho hľadia podozrievavo. Hlava katolíckej cirkvi poukázala na to, že sú aj ľudia, ktorí majú zlomyseľné poznámky na jeho adresu. "Občas mi dôjde trpezlivosť. Najmä, keď vynášajú súdy bez toho, aby viedli skutočný dialóg. Tam nič nezmôžem. Ja si idem za svojím, nedám sa vtiahnuť do ich sveta ideí a fantázie. Nechcem tam vstupovať a uprednostňujem kázanie, kážem," povedal pápež. Poznamenal, že niektorí mu zas vyčítajú, že nehovorí o svätosti. "Vravia, že stále hovorím o sociálnej otázke a že som komunista. Aj napriek tomu, že som napísal celú apoštolskú exhortáciu o svätosti Gaudete et exsultate," povedal slovenským jezuitom.



Pápež odpovedal aj na otázku, čo by malo jezuitom pri ich pastoračnej práci na Slovensku najviac ležať na srdci. Poznamenal, že mu vždy prichádza na um slovo "blízkosť". Jezuitov poprosil o štvorakú blízkosť: blízkosť k Bohu, o vzájomnú blízkosť, o blízkosť biskupovi a pápežovi a o blízkosť Božiemu ľudu, ktorá je podľa slov Svätého Otca najdôležitejšia.



Pápež František absolvoval na Slovensku apoštolskú cestu od 12. do 15. septembra. Počas nej navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.