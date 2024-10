Podľa Richtera je dôležitá podpora poslancov z Národnej koalície vláde

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pre Smer-SD je dôležité zotrvanie poslancov Národnej rady (NR) SR pôsobiacich v mimoparlamentnej strane Národná koalícia/Nezávislí kandidáti v klube SNS a ich podpora vládnej koalícii. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter v reakcii na to, že členovia Národnej koalície pôsobiaci v parlamente za SNS žiadajú doplniť do názvu klubu Národnú koalíciu. Vníma to ako zámer zviditeľnenia sa a rozumie mu.



"Asi sa chcú nejako zviditeľňovať a možno v najbližších veľkých parlamentných voľbách nekandidovať pod SNS, ale samostatne. Stratégiu musia ovládať v tomto prípade sami. Pre nás je dôležité jedno - budú naďalej podporovať vládnu koalíciu, budú súčasťou poslaneckého klubu. Nebola by pre nás dobrá situácia, keby sa rozpadol klub SNS z istých procedurálnych záležitostí," skonštatoval.



Richter deklaroval, že situáciu budú sledovať. Nemyslí si však, že to spôsobí nejaké komplikácie. Smer-SD urobí podľa jeho slov všetko pre to, aby problémy nenastali. Predpokladá, že s predstaviteľmi Národnej koalície budú musieť o niektorých veciach samostatne rokovať. "Trošku ma prekvapilo, že otvorene priznali, že sú pripravení podporiť návrh Hlasu-SD na predsedu parlamentu. Myslím si, že asi bude prekvapený aj pán Danko (líder SNS, pozn. TASR)," povedal. Zopakoval, že naďalej platí, že otázka nového šéfa NR SR sa otvorí až po dohode v rámci koalície.