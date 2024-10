Podľa sudcu Klimenta nacúval sudca Paluda do jeho auta úmyselne

Bratislava 14. októbra (TASR) - Disciplinárne obvinený sudca Juraj Kliment vo svojej výpovedi pred Senátom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR tvrdil, že sudca Peter Paluda do jeho auta nacúval úmyselne. Viaceré tvrdenia z Paludovej výpovede považoval za rozporuplné.



Kliment tiež poukázal na to, že sudca Paluda ho na parkovisku súdu slovne provokoval. "Vedel, že ja som vodič toho vozidla. Nedal som mu prednosť v jazde, pretože ju nemal," vysvetlil Kliment. Paluda mu do auta podľa neho nacúval úmyselne. Vyvrátil aj Paludove tvrdenia o tom, že by po náraze do jeho auta vystúpil, aby skontroloval situáciu.



Kliment svoje konanie opísal ako nutnú obranu. "Chytil som ho za golier a dvakrát som ním zatriasol," ozrejmil.



Spoločný návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Najvyššieho súdu (NS) SR Klimentovi podali Sudcovská rada NS SR spolu s predsedom súdu Jánom Šikutom. Návrh sa týka incidentu na parkovisku Kancelárie Najvyššieho súdu na Panónskej ulici v Bratislave zo 17. októbra 2023, konkrétne fyzického útoku sudcu vo vzťahu k inému sudcovi na verejnosti.