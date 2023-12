Podmienky na lyžovanie sa zhoršili, podklad je mäkký a mokrý

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-70 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-50 cm dobré



Opalisko – Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré



Donovaly 40 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Vyšná Boca – Bačova roveň 60 cm veľmi dobré



Ski Telgárt 50-70 cm veľmi dobré



Čierny Balog 40 cm veľmi dobré



Tále 60 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 35 cm veľmi dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec-Pod lesom 20-40 cm dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré



Kubašok – Spišské Bystré 45 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče - Spálená 80 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 40-50 cm veľmi dobré



Skicentrum Žiar-Dolinky 40 cm veľmi dobré



Ski Park Oravice 35-45 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Bachledka Ski and Sun 50 cm veľmi dobré



Strachan – Ždiar 80 cm veľmi dobré



Monkova dolina 80 cm veľmi dobré











Stredné Slovensko







Krahule 65 cm veľmi dobré



Salamandra resort 50-70 cm veľmi dobré



Králiky 65 cm veľmi dobré



Skalka aréna 70 cm veľmi dobré



Kokava-línia 40-50 cm veľmi dobré











Malá a Veľká Fatra







Winter park Martinky 70-95 cm veľmi dobré



Malinô Brdo – Ružomberok 50 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 40-60 cm veľmi dobré



Vrátna – Paseky 80 cm dobré



Valčianska dolina 40 cm dobré



Čičmany 30-40 cm dobré











Západné Slovensko







Zochova chata 25 cm dobré



Pezinská Baba 25 cm dobré











Orava a Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 25-30 cm dobré



Ski Makov 30-40 cm dobré



Kubínska hoľa 30-50 cm veľmi dobré







Východné Slovensko







Vyšné Ružbachy 50 cm dobré



Levočská dolina 70 cm dobré



Jahodná 40 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Ranč Regetovka SKI 45-50 cm veľmi dobré



Litmanová 70 cm veľmi dobré



Vernár - Studničky 80 cm veľmi dobré



Alpské strediská







V Alpách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, v Rakúsku sezónu spustilo už viac ako 160 stredísk, asi 50 menších areálov je zatvorených, v Taliansku sú otvorené už takmer všetky lyžiarske areály.



Vo viacerých strediskách sa snehová vrstva zvýšila, nad 3 m snehu hlási St. Anton amArlberg, Kaunertal aj Sölden.















Rakúsko







Hinterstoder 30-145 cm dobré



Hintertux 25-225 cm veľmi dobré



Ischgl 60-150 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-75 cm dobré



Obertauern 160-210 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 50-190 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 60-200 cm veľmi dobré



Semmering 70-100 cm dobré



Sölden 30-310 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-360 cm dobré



Stubai 60-230 cm dobré



St. Anton am Arlberg 65-250 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-165 cm dobré











Taliansko







Alta Badia 10-40 cm dobré



Adamello - Tonale 40-250 cm dobré



Ortler Skiarena 30-180 cm dobré



Bormio 25-85 cm dobré



Livigno 60-100 cm dobré



Kronplatz 20-50 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 15-30 cm dobré



Madonna di Campiglio 30-60 cm dobré



Marmolada - Arabba 40-60 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 50-90 cm dobré



Saas-Fee 50-260 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 60-140 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-250 cm dobré



Meribél 45-175 cm dobré



Les Trois Vallées 110-170 cm dobré



Tignes 95-270 cm dobré



Vald´Isére 70-165 cm dobré

Bratislava 25. decembra (TASR) - Lyžiarske podmienky sa od nedele (24. 12.) zhoršili. Podklad je v nižších aj stredných polohách mäkký a mokrý, vzhľadom na výrazné oteplenie. Zmenu počasia sprevádza aj silný vietor, nie je vylúčená odstávka niektorých prepravných zariadení počas dňa. Sezónu spustilo už viac ako 50 stredísk.V pondelok otvárajú zjazdovky na Táloch, v Lopušnej doline - Svit a v Dolnom Smokovci – Pod lesom, v stredu Kasárne-Javorníky, Hronec-Hlobišov aj Oravský Podzámok – Racibor.Niektoré areály zostávajú zatvorené ešte aj v pondelok – kvôli vianočnej uzávere alebo nevhodným poveternostným podmienkam. Hrúbka snehu sa pohybuje zväčša od 30 do 40 cm v spodných hodnotách, do 40 až 70 cm v maximálnych hodnotách, lokálne viac – napríklad na Roháčoch-Spálenej, Martinských holiach, na Pasekách vo Vrátnej, v stredisku Vernár-Studničky alebo na Podbrezinách. Prevádzka je ešte vo viacerých lokalitách čiastočná.