Podmienky nosenia respirátorov a rúšok sa zmierňujú

Bratislava 19. apríla (TASR) - Podmienky nosenia respirátora či rúška sa od pondelka vo vybraných situáciách zmierňujú. Uvoľnenie opatrení, ktoré umožňuje zlepšujúca sa epidemiologická situácia, spresnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v novom znení vyhlášky k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.



"Povinnosť mať v exteriéri rúško, respirátor či ich náhradu sa nebude už v týkať tých, ktorí budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



"Namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov nosiť všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania. Podobne na pracovisku zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu," dodala Račková.



Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.



Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmien.