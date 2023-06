Podmienky OĽANO sú len na zviditeľnenie, zhodli sa Krúpa a Tomáš

Bratislava 4. júna (TASR) - Podmienky hnutia OĽANO a priatelia pre premiéra Ľudovíta Ódora na prípadnú podporu jeho vlády slúžia na zviditeľnenie sa pred voľbami a sú nesplniteľné. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to povedal nezaradený poslanec Erik Tomáš pôsobiaci v Hlase-SD. Podobne to vidí poslanec Juraj Krúpa (SaS). Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš reagoval, že každý má právo povedať, za akých okolností je ochotný podporiť vládu.



Odmenu 500 eur za účasť vo voľbách považuje Tomáš za nesplniteľnú chiméru. "OĽANO si chce zachrániť zadok vo voľbách," vyhlásil. Krúpa označil tento postup za klasické OĽANO. Dodal, že hnutiu už nikto neuverí protikorupčný boj, pretože sa napríklad nevyjadrili k podozreniam okolo Sme rodina. "Preto si myslia, že s 200 eurami pre dieťa vyhrajú voľby," povedal.



Šipoš povedal, že Ódor sa musí snažiť rokovať, aby získal podporu. "Od začiatku sme hovorili, že nebudeme zarezávať túto vládu, ale že ani nebudeme dávať 'bianco' šek," povedal. Stretnutie s premiérom označil za konštruktívne. Hnutie OĽANO a priatelia žiada za podporu vyslovenia dôvery vláde zachovanie príspevku 200 eur na dieťa a presadenie odmeny 500 eur za účasť v septembrových voľbách formou skráteného legislatívneho konania.



Krúpa aj Tomáš si myslia, že vláda Ódora nezíska v parlamente dôveru. Šipoš verí, že vláda dostane dôveru, ak sa Ódorovi podarí splniť ich podmienky. Tomáš dodal, že Hlas-SD od začiatku deklaroval nepodporu úradníckej vláde, keďže neprešla voľbami.



Šipoš hovorí, že SaS "vyblokovala" niektoré nominácie v úradníckej vláde. Krúpa spomenul, že boli diskusie, z ktorých vyplynuli zmeny na postoch vo vláde. Tvrdí však, že ešte predtým, ako boli známe nominácie na ministrov, SaS deklarovala podporu úradníckej vláde. Zároveň ozrejmil, že poslanec za SaS Michal Luciak dostal ponuku na vedúceho Úradu vlády SR priamo od Ódora.



Naďalej podľa Tomáša platí, že Hlas-SD nepôjde do vlády s ĽSNS a OĽANO a priatelia. Tí vylúčili Hlas-SD, aj Smer-SD, ĽSNS a Republiku. Krúpa reagoval, že OĽANO a priatelia už vylúčilo všetkých, keďže si dali podmienku byť len v takej koalícii, ktorá dá 500 eur každému za účasť vo voľbách.