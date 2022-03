Podmienky pre utečencov na priechode Vyšné Nemecké by sa mali zlepšiť

Vyšné Nemecké 3. marca (TASR) – Podmienky pre utečencov z Ukrajiny na hraničnom priechode Vyšné Nemecké by sa mali naďalej skvalitňovať. Prostredníctvom videa ministerstva vnútra na sociálnej sieti o tom informoval prednosta košického okresného úradu Martin Seman. Priestor na zlepšenie samotnej koordinácie na východnej hranici vidia aj niektoré mimovládne organizácie, ktoré oslovila TASR. Oproti prvým dňom však zaznamenali posun.



Utečenci môžu v súčasnosti vo Vyšnom Nemeckom počkať na odvoz v 12 stanoch. "Môžu sa tu najesť, obliecť, urobiť si zásoby na ďalších pár dní," povedal Seman s tým, že im poskytujú aj informácie o možnostiach, kde sa ubytovať i následný odvoz. Zvýšiť komfort pri hraniciach plánujú i vybudovaním spŕch či splachovacích toaliet. Pripomenul, že sa im po úvodných dňoch návalu podarilo logistikou spriechodniť aj cestu na hranicu pre autá.



Prednosta Okresného úradu Sobrance Marián Škirda spresnil, že triáž utečencov sa realizuje hneď za hranicou z Ukrajiny, s mnohými vecami pomáhajú dobrovoľníci. "Nehovorím, že všetko funguje na 100 percent, ale nie je to taký chaos ako na začiatku, určite sa to v mnohom posunulo," skonštatoval.



Podľa jeho slov aktuálne pracujú aj na zlepšení prehľadu o dobrovoľníkoch. "Nová vec je, že všetko pod seba preberú hasiči. Nastavujú všetko tak, aby sa to scelilo, aby tam nebolo až toľko tých organizácií, ktoré tam fungujú, lebo potom nemáme veľmi dobrý prehľad," vysvetlil.



Koordinácia na východnej hranici v súvislosti s ukrajinskými utečencami sa oproti prvým dňom zlepšila aj podľa neziskovej organizácie Človek v ohrození. "Prebieha pravidelná koordinácia štátnych zložiek so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré na mieste pomáhajú a pomaly sa vytvára prehľadný systém. Zároveň počty ľudí na hraniciach momentálne klesajú a situácia sa trochu upokojila. Nikto v tejto chvíli ale nevie, aká bude situácia o deň - dva," povedala pre TASR za uvedenú organizáciu Lenka Kačmárová.



Priestor na zlepšenie vidí najmä v lepšej informovanosti aktérov, ktorí sa nachádzajú na mieste. Aj v súvislosti s príchodom utečencov v ďalších týždňoch by mali mať podľa nej štát a samosprávy vopred identifikované priestory na ubytovanie, pripravené sklady, psychosociálnu podporu, ale tiež by mali mať všetky dôležité informácie na jednom mieste.



"Predpokladáme, že v ďalšej vlne budú prichádzať najmä ľudia, ktorí na Slovensku alebo v okolitých krajinách nemajú kontakty, finančné zdroje a budú potrebovať väčšiu pomoc. To pre Slovensko môže znamenať oveľa väčšie preťaženie," tvrdí.



Zuzana Števulová z mimovládnej organizácie Liga za ľudské práva pre TASR uviedla, že koordinácia na hraniciach je stále v procese nastavovania, "ale všetci aktéri, čo sú prítomní na hraniciach, sa snažia robiť veci najlepšie, ako vedia, pod obrovským časovým a kapacitným stresom." Zlepšiť by sa podľa jej slov mala najmä situácia súvisiaca s osobami bez ukrajinského štátneho občianstva. Tvrdí, že pre nich zatiaľ nie sú dostupné riešenia.