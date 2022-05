Podmienky preplácania moderných inovatívnych liekov by sa mohli zmeniť

Bratislava 4. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania zmeny v preplácaní drahých moderných liekov z verejného zdravotného poistenia. Pacientom by ich tak po novom neschvaľovali zdravotné poisťovne na výnimky, ale boli by štandardne uhrádzané. Posudzovanie nákladovej efektívnosti inovatívnych liekov pri ich vstupe na slovenský trh sa má naviazať na hrubý domáci produkt (HDP). Má sa tiež zmeniť spôsob vyjednávania s ich výrobcami. Zmeny prináša novela o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z dielne ministerstva zdravotníctva.



Rezort už pri predstavení návrhu upozornil, že väčšina nových a inovatívnych liekov na Slovensku je pacientom uhrádzaná v tzv. výnimkovom režime, v ktorom je na posúdení zdravotnej poisťovne, či liek uhradí a v akej výške. Má tak dochádzať k markantným rozdielom v prístupe pacientov k liečbe. „Podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie bolo nevyhnutné aj preto, lebo liek je z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bez akýchkoľvek rozdielov uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami, iba ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽANO).



Novela má tiež priniesť efektívnejší proces uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrad liekov. Podľa ministerstva sa síce možnosť uzatvárať dohody medzi výrobcami a zdravotnými poisťovňami zaviedla, ale v praxi sa ich uzavrelo málo. Dohody chce s výrobcami uzatvárať štát. Ak lieky nesplnia ekonomické podmienky na ich zaradenie do systému verejných úhrad, na trh budú môcť vstúpiť vtedy, keď sa na podmienkach vstupu dohodnú so štátom.



Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. augusta. Niektoré ustanovenia majú začať platiť neskôr.