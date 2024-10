Podmienky pri evidencii motorových vozidiel by sa mali zjednodušiť

Bratislava 23. októbra (TASR) - Podmienky pri evidencii motorových vozidiel podnikateľov i verejnosti by sa mali zjednodušiť. Rezort vnútra navrhuje zaviesť jednorazové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C a M. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C by zároveň mali po novom vydávať len okresné úrady. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



"V súčasnosti dopravné inšpektoráty zapožičiavajú predajcom nových vozidiel plechové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, ktorí ich následne zapožičiavajú vlastníkom novozakúpených vozidiel. Skúsenosti z praktickej aplikácie poukazujú na to, že je v mnohých prípadoch problematické zo strany zákazníkov tieto tabuľky vrátiť späť predajcovi," zdôvodnil rezort vnútra.



Jednorazové tabuľky s vyznačenou dobou platnosti by už vlastníci vozidiel nemuseli vracať. Zároveň má zostať zachovaná možnosť prideľovania "plechových" tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom pre subjekty predávajúce najmä úžitkové vozidlá, ktoré môžu mať k tabuľke vydané napríklad mýtne jednotky. Novelou rezort reaguje aj na neoprávnené používanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, v mnohých prípadoch aj na dovoz vozidiel zakúpených v iných štátoch.



Poplatok za jednorazovú tabuľku by mal byť päť eur za kus. Materiál tabuliek bude zo syntetického polyesteru, ktorý vizuálne vyzerá ako tvrdený papier, ale je odolný voči poveternostným vplyvom a roztrhnutiu. Predajcovia nových vozidiel ich majú vydávať vlastníkom po zakúpení vozidla na dobu 30 dní, teda pokiaľ si vozidlá riadne nezaevidujú. Ročne sa predpokladá vydanie do 100.000 jednorazových párov tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcich písmeno M a 60.000 až 80.000 párov takýchto tabuliek obsahujúcich písmeno C.



Novela má tiež umožniť prihlasovať nové vozidlá a jednotlivo dovezené vozidlá na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a vykonávať elektronické služby pri evidovaní vozidiel bez ohľadu na to, či už bolo držiteľovi vozidla vydané osvedčenie o evidencii časť I alebo nie.



Pre subjekty, ktoré vyvážajú vozidlá do cudziny, sa má zaviesť nová elektronická služba, čím sa eliminuje potreba osobnej návštevy pracovníkov autobazárov na dopravných inšpektorátoch. "Súčasťou zlepšovania podmienok pre podnikateľov, ako aj občanov je vypustenie vykonávania kontrol originality vozidiel pred ich oznámením na vývoz do cudziny," doplnil rezort.



Zrušiť sa má možnosť vydávať "podsvietené" tabuľky s evidenčným číslom. Spresniť sa má aj ustanovenie o hanlivých, vulgárnych a ostatných zakázaných výrazoch na tzv. voliteľných tabuľkách s evidenčným číslom. Špecifická tabuľka s evidenčným číslom sa má vydávať už len "čistým" elektromobilom, teda nie plug-in hybridom. Okruh subjektov, ktorým sa môžu poskytovať údaje z evidencie vozidiel, sa má rozšíriť o všetky štátne orgány, doplnenie o správcov konkurznej podstaty, rozhodcov a rozhodcovské súdy.