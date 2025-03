Podmienky sú výborné, zalyžujete si vo viac ako 80 strediskách

Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenské zjazdovky ponúkajú naďalej výborné podmienky. Vo vysokých polohách dnes prevláda zimné počasie. Snehová vrstva je dostatočná, podklad je upravený a tvrdý. 40 cm snehu hlási Racibor - Oravský Podzámok, Králiky, Vyšná Boca, Pavčina Lehota aj Bachledova - Deny, do 60 cm Litmanová, Snowpark Lučivná, Jasná aj Jasenská dolina. Vleky a lanovky premávajú vo viac ako 80 strediskách. Prvé dni jarných prázdnin očakávame naďalej dobré až veľmi dobré podmienky, no snehová vrstva bude postupne klesať. Sezóna vo viacerých areáloch jarnými prázdninami vrcholí - pred sebou majú posledné 2 - 3 týždne prevádzky.







Nízke Tatry



Čachovo - Selce 80 cm Veľmi dobré

Donovaly - Záhradište 50 cm Veľmi dobré

Donovaly - Nová hoľa 50 cm Veľmi dobré

Čertovica - STIV 50 cm Dobré

SKI Čertovica 40-50 cm Veľmi dobré

Jasná sever 30-60 cm Veľmi dobré

Jasná juh 30-60 cm Veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 60 cm Veľmi dobré

MÝTO SKI & BIKE 50-55 cm Dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 60-80 cm Veľmi dobré

Krpáčovo 45 cm Veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 cm Dobré

Pavčina Lehota 35-40 cm Veľmi dobré

Ski Telgárt 80-100 cm Veľmi dobré

Šachtičky 40 cm Veľmi dobré

Tále 60 cm Veľmi dobré

Ski Čierny Balog 55-65 cm Veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 40 cm Veľmi dobré

SKI Centrum Demänová 30-50 cm Veľmi dobré

Ski Hlobišov - Hronec 45 cm Veľmi dobré





Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 50-70 cm Dobré

Štrbské Pleso 50-60 cm Dobré

Starý Smokovec 30 cm Dobré

Kubašok - Sp. Bystré 40 cm Veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50-60 cm Veľmi dobré

SKITATRY - Zadná Lopušná dolina 80-90 cm Veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30-70 cm Veľmi dobré

Podbanské SKI 20-40 cm Dobré





Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 90-110 cm Veľmi dobré

Zuberec - Janovky 50 cm Veľmi dobré

Skicentrum Žiar-Dolinky 50 cm Veľmi dobré

Areál PODBREZINY 65 cm Veľmi dobré

SKI PARK Oravice 60-100 cm Veľmi dobré





Belianske Tatry



BACHLEDKA Ski and Sun 50 cm Veľmi dobré

Bachledova DENY 40 cm Dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 75 cm Dobré

Strachan Ski Centrum-Ždiar 70 cm Dobré

Ski Monkova dolina - Ždiar 60 cm Veľmi dobré





Spišská Magura



Skipark Vyšné Ružbachy 65 cm Dobré





Veľká Fatra



Jasenská dolina 40-60 cm Veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 70 cm Veľmi dobré





Malá Fatra



Vrátna - Paseky 60-70 cm Dobré

Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce

winter park MARTINKY 25-55 cm Veľmi dobré

Snowland - Valčianska dolina 100 cm Veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 40 cm Veľmi dobré





Strážovské vrchy



Čičmany 30-60 cm Veľmi dobré





Kremnické vrchy



Skalka arena 20 cm Dobré

Krahule 40 cm Veľmi dobré

Ski Skalka 30-40 cm Veľmi dobré

Králiky 40 cm Dobré





Štiavnické vrchy



Salamandra Resort 50-60 cm Veľmi dobré





Stolické vrchy



Skicentrum Kokava-línia 35-45 cm Veľmi dobré





Veporské vrchy



Hotel Zerrenpach Látky 20-25 cm Dobré





Pohronský Inovec



Ski centrum Drozdovo 30-50 cm Veľmi dobré





Považský Inovec



Skipark Kálnica 45 cm Veľmi dobré

Bezovec 25 cm Dobré





Malé Karpaty



Zochova chata - Piesok 20-50 cm Dobré

Pezinská Baba 20-50 cm Dobré





Biele Karpaty



Ski Land Stará Myjava 45-55 cm Veľmi dobré





Javorníky



Ski Centrum Kohútka 40-80 cm Veľmi dobré

Kasárne - Javorníky 40 cm Veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 40 cm Veľmi dobré

Ski Makov 30-40 cm Veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 40 cm Veľmi dobré





Kysucké Beskydy



SNOWPARADISE Veľká Rača 20-40 cm Veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 20-40 cm Dobré





Oravské Beskydy



Orava Snow - Oravská Lesná 50 cm Veľmi dobré





Oravská Magura



SKI PARK Kubínska hoľa 60-80 cm Veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 40 cm Veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 60-90 cm Veľmi dobré

Ski Krušetnica 55 cm Veľmi dobré





Skorušinské vrchy



Ski Centrum Nižná Uhliská 40 cm Dobré

SKI VITANOVÁ Vrchdolinky 45 cm Veľmi dobré

BREZOVICA 40-45 cm Veľmi dobré





Pieniny



Litmanová Resort 60 cm Veľmi dobré





Levočské vrchy



Resort Levočská dolina 70 cm Veľmi dobré





Volovské vrchy



Jahodná 50-65 cm Veľmi dobré

SKI Poráč Park 45 cm Veľmi dobré





Slovenský raj



Vernár-Studničky 50 cm Veľmi dobré

Ski Gugel Mlynky 55 cm Dobré





Čergov



Drienica 50 cm Veľmi dobré

Lysá ski 50 cm Veľmi dobré





Nízke Beskydy



Makovica - Nižná Polianka 40 cm Veľmi dobré

Ranč Regetovka SKI 70 cm Veľmi dobré





Bachureň



Renčišov - Búče 40 cm Veľmi dobré