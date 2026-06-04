< sekcia Slovensko
Podnet na zápis paličkovanej čipky zo Španej Doliny dalo SSM a obec
Príprave návrhu predchádzali mesiace výskumu, dokumentácie a zhromažďovania podkladov.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Paličkovaná čipka zo Španej Doliny pribudla v tomto roku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Predkladateľmi návrhu významného tradičného remesla s hlbokými historickými koreňmi boli Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici a obec Špania Dolina. TASR o tom vo štvrtok informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
Paličkovanie čipiek sa na území Slovenska začalo šíriť v druhej polovici 16. storočia spolu s príchodom baníckeho obyvateľstva z nemeckých krajín do stredoslovenských banských miest. Výroba čipiek sa postupne stala významným doplnkovým zdrojom obživy rodín žijúcich v baníckych osadách, a aj preto patrí Špania Dolina medzi najvýznamnejšie slovenské čipkárske strediská.
„Rok 2025 bol rokom, keď sme spojili sily a pripravili návrh na zápis paličkovanej čipky zo Španej Doliny. Viedla nás k tomu myšlienka, že ako pamäťová inštitúcia spravujeme nesmierne bohatstvo ukryté v krásnych kneplovaných čipkách. V zbierkach SSM sa nachádza viac ako 50 čipiek a viac ako 100 čipiek, ktoré sú súčasťou ženského ľudového odevu,“ priblížila etnologička Jana Koltonová.
Príprave návrhu predchádzali mesiace výskumu, dokumentácie a zhromažďovania podkladov. Na procese sa podieľala obec, Múzeum paličkovanej čipky v Španej Doline, paličkárske kluby z rôznych regiónov Slovenska i kultúrne inštitúcie, ktoré sa venujú výučbe paličkovania a aktívne prispievajú k zachovávaniu tejto tradície. Práve živé odovzdávanie znalostí a zručností ďalším generáciám je jednou z podstatných podmienok zápisu prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
„Spolu s nositeľmi tradície chceme ďalej rozvíjať povedomie o paličkovanej čipke zo Španej Doliny a približovať jej hodnotu širokej verejnosti. Počas leta a jesene pripravujeme sériu sprievodných podujatí a zároveň pracujeme na katalógu vybraných čipiek zo zbierok SSM, ktorý predstavíme v jesenných mesiacoch,“ doplnila vedecká tajomníčka múzea Vladimíra Luptáková.
Podľa riaditeľa múzea Marcela Pecníka SSM sa najmä vďaka odbornej práci zanietených pracovníkov, úspešne venuje odborným muzeálnym činnostiam v pomerne širokom spektre.
„Vždy sa potešíme, keď má naša práca alebo iniciatíva aktuálny rozmer alebo významný dosah na kultúru či život spoločnosti. Tak vnímame oficiálny zápis, ktorý nás bude určite motivovať aj ďalej do skúmania, uchovávania a prezentovania dejín a tradícií nášho regiónu ako i celého Slovenska,“ zdôraznil Pecník.
Paličkovanie čipiek sa na území Slovenska začalo šíriť v druhej polovici 16. storočia spolu s príchodom baníckeho obyvateľstva z nemeckých krajín do stredoslovenských banských miest. Výroba čipiek sa postupne stala významným doplnkovým zdrojom obživy rodín žijúcich v baníckych osadách, a aj preto patrí Špania Dolina medzi najvýznamnejšie slovenské čipkárske strediská.
„Rok 2025 bol rokom, keď sme spojili sily a pripravili návrh na zápis paličkovanej čipky zo Španej Doliny. Viedla nás k tomu myšlienka, že ako pamäťová inštitúcia spravujeme nesmierne bohatstvo ukryté v krásnych kneplovaných čipkách. V zbierkach SSM sa nachádza viac ako 50 čipiek a viac ako 100 čipiek, ktoré sú súčasťou ženského ľudového odevu,“ priblížila etnologička Jana Koltonová.
Príprave návrhu predchádzali mesiace výskumu, dokumentácie a zhromažďovania podkladov. Na procese sa podieľala obec, Múzeum paličkovanej čipky v Španej Doline, paličkárske kluby z rôznych regiónov Slovenska i kultúrne inštitúcie, ktoré sa venujú výučbe paličkovania a aktívne prispievajú k zachovávaniu tejto tradície. Práve živé odovzdávanie znalostí a zručností ďalším generáciám je jednou z podstatných podmienok zápisu prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
„Spolu s nositeľmi tradície chceme ďalej rozvíjať povedomie o paličkovanej čipke zo Španej Doliny a približovať jej hodnotu širokej verejnosti. Počas leta a jesene pripravujeme sériu sprievodných podujatí a zároveň pracujeme na katalógu vybraných čipiek zo zbierok SSM, ktorý predstavíme v jesenných mesiacoch,“ doplnila vedecká tajomníčka múzea Vladimíra Luptáková.
Podľa riaditeľa múzea Marcela Pecníka SSM sa najmä vďaka odbornej práci zanietených pracovníkov, úspešne venuje odborným muzeálnym činnostiam v pomerne širokom spektre.
„Vždy sa potešíme, keď má naša práca alebo iniciatíva aktuálny rozmer alebo významný dosah na kultúru či život spoločnosti. Tak vnímame oficiálny zápis, ktorý nás bude určite motivovať aj ďalej do skúmania, uchovávania a prezentovania dejín a tradícií nášho regiónu ako i celého Slovenska,“ zdôraznil Pecník.