Podnet súvisiaci s využívaním kaštieľa R. Ficom vyšetria v stredu

Bratislava 5. júla (TASR) - Prípadom súvisiacim s využívaním kaštieľa poslancom Robertom Ficom (Smer-SD) sa budú členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií zaoberať v stredu 8. júla. TASR to potvrdil predseda výboru Richard Raši. Podnet na výbor podala Nadácia Zastavme korupciu.



Raši uviedol, že na zasadnutí výboru by mali poslanci začať konanie a mali by si vyžiadať od Fica vysvetlenie. Podnet týkajúci sa predsedu Smeru-SD sa týka medializovaných informácií o využívaní kaštieľa neďaleko Bratislavy. Fico reagoval, že v objekte vo Vinosadoch využíva jeho rehabilitačnú časť, ktorú mu ponúkli známi. Nadácia tvrdí, že z Ficových vyjadrení nie je jasné, či a ako presne prebehla odplata za pobyt v kaštieli. Využitie rehabilitačnej časti kaštieľa môže byť podľa nej darom, ktorý mohol Fico prijať neoprávnene. Preto žiada výbor o prešetrenie, keďže verejný funkcionár nesmie prijímať dary.



Výbor sa má tiež zaoberať majetkovým priznaním poslanca Ľudovíta Gogu (Sme rodina). Nadácia Zastavme korupciu žiada, aby výbor priznanie preveril, pretože v ňom Goga uviedol, že nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nadácia tvrdí, že podľa rakúskeho obchodného registra bol jediným majiteľom aj konateľom firmy so sídlom vo Viedni.



Výbor bude na svojom zasadnutí riešiť aj ďalšie podnety. Týkať sa majú napríklad exministra práce a poslanca Jána Richtera (Smer-SD) a jeho predvolebných letákov, poslanca Jozefa Šimka (ĽSNS) či podania podnetu na exšéfku Súdnej rady SR Lenku Praženkovú. Výbor má riešiť aj záležitosť exprezidenta a predsedu Za ľudí Andreja Kisku v súvislosti s financovaním jeho kampane.