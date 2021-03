Podnikateľ Jozef B. zostáva vo väzbe, rozhodol o tom Najvyšší súd SR

>Bratislava 1. marca (TASR) - Podnikateľ Jozef B., obvinený v rámci policajnej akcie Mýtnik, zostáva vo väzbe. Najvyšší súd (NS) SR sa stotožnil s rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu, ktorý obvinenému konštatoval dôvody útekovej a kolúznej väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"Senát 2T Najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obvineného Jozefa B., podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (5. 2. 2021), ktorým bol obvinený vzatý do väzby," spresnila hovorkyňa s tým, že senát zamietol žiadosť o nahradenie väzby zárukou dôveryhodnej osoby za ďalšie správanie obvineného.



ŠTS v rámci akcie Mýtnik poslal okrem neho do väzby štyroch obvinených. Konkrétne jeho brata Petra B., exšéfa finančnej správy Františka I., Janu R. a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G. Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.

