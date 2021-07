Podnikateľ Kočner: Ľ. Makó mi ukázal listiny od Dušana K.

Pezinok 9. júla (TASR) - Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó ukázal v auguste 2020 podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi listiny o tom, že sú obaja podozriví z prípravy vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu aj odpočúvaní. Makó tvrdil, že ich má od bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Kočner (menovec podnikateľa obžalovaného v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, pozn. TASR) tak vypovedal v piatok pred Špecializovaným trestným súdom v procese s Dušanom K.



Makó mal Kočnerovi povedať, že cez svoje kontakty zistí o podozreniach čo najviac. Neprezradil, odkiaľ vie o podozrení. Podľa Kočnera veci popisované v uznesení o začatí trestného stíhania neboli pravdivé. Mal sa tam popisovať skutok z reštaurácie. "Mal som sa vyjadriť v jednej reštaurácii v Nitre, že mi Makó povedal, že už bolo toho dosť, že tak ľahko mu to neprejde," uviedol pred súdom.



"Nechcel som nijako riešiť situáciu ohľadom toho, čo som sa dozvedel z tých listín, ktoré mi ukázal Makó," dodal s tým, že Čurillu nepozná. Nehovorí mu nič ani zločinecká skupina takáčovci. To, že obvinenie je výmysel, mal podľa neho skonštatovať aj Makó.



Kočner podľa svojich slov nepozná Dušana K. Vie, že sa Makó s Dušanom K. poznali, pretože keď raz Makóa stretol v kaviarni v Bratislave, mal mu povedať, že na neho čaká. Nevedel o tom, že by mal Makó kontakty na polícii. Kočner sa pozná s Makóom asi šesť rokov, zoznámili sa pri hraní futbalu. Stretáva sa s ním pravidelne asi dvakrát do týždňa, naposledy tento týždeň.



Dušan K. namietal zákonnosť Kočnerovho výsluchu s odkazom na rozpor so zásadou rovnosti strán a možnosť kontradiktórneho výsluchu. "Mne ani mojim obhajcom nebolo umožnené zúčastniť sa na výsluchu svedka, ktorý bol vykonaný v inej trestnej veci vedenej súbežne s mojím trestným konaním, čo je skutočnosť, ktorú som už namietal aj v prípravnom konaní a opakovane tak dochádza k situácii, keď nie je mne, ani mojim obhajcom umožnené odstraňovať rozpory medzi výpoveďami svedkov z hlavného pojednávania a z prípravného konania."



Kočner podľa neho opakovane mení svoju výpoveď. Dodal, že mal vedieť už skôr od orgánov činných v trestnom konaní, že odovzdal listiny Makóovi. Rovnosť strán bola podľa sudkyne Pamely Záleskej zachovaná, keďže sa umožnilo klásť obhajobe aj Dušanovi K. otázky.



V piatok vypovedal aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Jenčík. Hovoril o záznamoch z výpovedí bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa týkajúcich sa korupcie na Správe štátnych hmotných rezerv a korupčnej činnosti sudcov z Nitrianskeho kraja. Potvrdil, že so záznamami nešiel za Dušanom K., ani mu ich nedával.



Hlavné pojednávanie bude pokračovať v utorok 13. júla o 9.00 h výsluchom prokurátorov Bohdana Čelovského, Tomáša Honza, Juraja Novockého a Vasiľa Špirka.