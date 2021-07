Podnikateľ Ružička odmietol, že s Dušanom K. riešil pomoc pre Kudličku

Pezinok 7. júla (TASR) - V súdnom procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. vypovedal v stredu aj podnikateľ Viliam Ružička. Pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamelou Záleskou vypovedal, že o dotknutých trestných činoch nič nevie. Hlavné pojednávanie bude pokračovať vo štvrtok (8. 7.) o 9.00, vypovedať má aj bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.



"Neviem nič uviesť k trestným činom, ktoré sú predmetom obžaloby, nemám k tomu čo povedať. Obžalovaného poznám zo športovej stránky, synovci obžalovaného hrávali hokej v Trenčíne. Obžalovaný zvykol prísť na zápas," uviedol na súde Ružička.



Dušan K. mal podľa obžaloby spolupracovať so skupinou takáčovcov. Šéfovi skupiny Ľubomírovi Kudličkovi mal pomôcť pri prepúšťaní z väzby, za čo mal zinkasovať 50.000 eur. S Dušanom K. o pomoci Kudličkovi mal komunikovať podľa výpovede Mateja Zemana, člena skupiny takáčovcov, práve Ružička. "Neviem si to vysvetliť, prečo som bol takto označený," reagoval Ružička.



Počas výsluchu Ružička spresnil, že sa s Dušanom K. pozná 11 rokov. To, že by sa stretávali mimo hokeja, odmietol. "Nikdy som s Kudličkom neriešil žiadne pracovné veci. Stretávali sme sa sporadicky. Neviem ani, či sa Dušan K. a Kudlička poznali," reagoval na otázky prokurátora. Nepamätá si ani, kedy sa s Dušanom K. stretol, podľa jeho slov nemá na Dušana K. ani kontakt. Zdôraznil tiež, že žiadne peniaze od Kudličku nevzal. "Nepoznám ani osobu, ktorá bola predo mnou ako svedok," povedal Ružička. Pred ním viac ako päť hodín vypovedal Zeman.



Na ŠTS sa v stredu začalo hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Pojednávanie je naplánované na viac dní. Bývalý špeciálny prokurátor sa rozhodol v stredu vypovedať. Vyhlásil, že je nevinný a odmietol návrh na uzavretie dohody o vine a treste.



Národná kriminálna agentúra zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po obvinení. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto veci podal v apríli tohto roka na súd obžalobu na Dušana K. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.