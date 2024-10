Podnikateľ Štefan Ž. dostal za podplácanie peňažný trest

Pezinok 7. októbra (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uložil v pondelok podnikateľovi Štefanovi Ž. za podplácanie exšéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka peňažný trest vo výške 100.000 eur. V prípade jeho nezaplatenia mu uložil náhradný trest väzenia na jeden rok. Rozsudok nie je právoplatný, Štefan Ž. sa proti nemu odvolal. Prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie.



Štefan Ž. pre médiá uviedol, že sa s rozsudkom nestotožňuje. "Súd rozhodol výlučne na základe výpovedí kajúcnika Bernarda Slobodníka a som za to, že my sme ho na hlavnom pojednávaní usvedčili, že klamal," vyhlásil.



Sudca v odôvodnení poukázal na to, že pri ukladaní trestu musel súd pristúpiť k zmene právnej kvalifikácie v súvislosti so zmenou Trestného zákona. Tiež prihliadal na minulosť obžalovaného, pre ktorú nevidel dôvod na uloženie iného trestu popri peňažnom. Zároveň sa stotožnil s dôkazmi prezentovanými prokurátorom.



Prokurátor Generálnej prokuratúry SR Peter Kysel navrhoval pre podnikateľa peňažný trest vo výške 150.000 eur. V prípade jeho nezaplatenia 15-mesačný náhradný trest väzenia.



Kysel na predošlom pojednávaní poukázal na to, že v prípade bolo vykonané rozsiahle dokazovanie. Vina obžalovaného bola podľa neho dokázaná bez rozumných pochybností. Podotkol, že obžalovaný je priamo usvedčovaný exšéfom finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernardom Slobodníkom, nepriamo Petrom Petrovom a inými dôkazmi a listinami. Ozrejmil, že Slobodník má v tejto veci podmienečne zastavené trestné stíhanie, avšak v čase výpovede nemal sľúbený tento benefit.



Obhajca Sergej Romža navrhol oslobodenie Štefana Ž. spod obžaloby. Založená bola podľa jeho slov výlučne na spolupracujúcich osobách. Slobodníkovu výpoveď považoval za nehodnovernú.



Obžalobu na Štefana Ž. podali pre podozrenie z podplácania exšéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Slobodníka, ku ktorému malo dochádzať v období rokov 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu Valčeky.



Celkovo mal Štefan Ž. podľa obžaloby odovzdať minimálne 85.000 eur. Slobodník sa k trestnej činnosti priznával. Protihodnotou za úplatky malo byť podľa obžaloby zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Štefan Ž. vinu odmietal.