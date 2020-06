Podnikateľa Jozefa M. Krajský súd v Ostrave nezobral do väzby

Bratislava/Ostrava 20. júna (TASR) - Podnikateľa Jozefa M. Krajský súd v Ostrave nezobral v sobotu do predbežnej väzby. TASR o tom informoval obhajca Jozefa M. Peter Filip, ktorému informáciu poskytol jeho český kolega zastupujúci podnikateľa v ČR.



Súd nezistil dôvody väzby, ktorú navrhovalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave. Súd rozhodol krátko predpoludním a voči rozhodnutiu, ako povedal ďalej Filip, nie je opravný prostriedok.



Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave podalo v piatok (19. 6.) na Krajský súd v Ostrave návrh na vzatie Jozefa M. do predbežnej väzby. Tá mala predchádzať možnému procesnému konaniu a premene do väzby vydávajúcej. TASR o tom informoval ostravský krajský štátny zástupca Libor Malý.



"Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Najvyšším súdom Slovenskej republiky (NS SR) bol 17. júna zadržaný na území Českej republiky občan SR i ČR J. M.," uviedol Malý. "Ďalej sa bude postupovať podľa zákona o Medzinárodnej justičnej spolupráci vo veciach trestných. Dňa 19. júna bol na Krajský súd v Ostrave podaný návrh podľa ustanovenia paragrafu 204 o zadržaní a predbežnej väzbe v spojení s paragrafom 94 o predbežnej väzbe. Ďalší postup vo vzťahu k tomuto návrhu je plne v kompetencii príslušného sudcu," povedal.



K predbežnému vyšetrovaniu je vecne a miestne príslušné Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, ktoré bude v ňom pokračovať bez ohľadu na rozhodnutie súdu o návrhu.



V prípade vydania Jozefa M., zadržaného v nemocnici v českom Šumperku, malo postupne rozhodovať Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, Krajský súd v Ostrave a napokon aj Vrchný súd v Olomouci. Súdy mali rozhodnúť o tom, či Jozefa M. zoberú do predbežnej a napokon aj do vydávacej väzby.



NS SR vytýčil termín verejného zasadnutia, na ktorom má rozhodovať o odvolaní obžalovaného v kauze podvodu na nebankovky na 1. júla. Súd trestné stíhanie Jozefa M. prerušil v marci 2019 pre ťažkú chorobu.



Ako zdôraznil pre TASR Filip, bol to práve on, kto NS SR v pondelok (15. 6.) predpoludním informoval o tom, kde sa bude nachádzať jeho klient. NS SR v utorok (16. 6.) na svojej stránke zverejnil termín zasadnutia s Jozefom M.