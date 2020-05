Podniky vítajú uvoľňovanie, pomoc im ponúkol aj HEINEKEN Slovensko

Foto: HEINEKEN Slovensko

Bratislava 13. mája (OTS) -Majitelia HORECA prevádzok uvoľňovanie opatrení vítajú, ale uvedomujú si, že vyliečiť sa z krízy nebude ľahké.ozrejmil Pavel Zvarik, majiteľ reštaurácie Prameň v Lučenci. S podobným scenárom sa musel vyrovnať aj majiteľ kaviarne Impresso Coffee v Banskej Bystrici, Ján Bielov.povedal.Posledné týždne ukázali spolupatričnosť, priniesli vzájomnú pomoc a podporu od ľudí. Pozitívnu energiu zo strany zákazníkov cítili aj podniky. Tie sa snažili s nimi neustále komunikovať a informovať o aktuálnom dianí, alebo zmenách v prevádzkach.prezradil Ján Bielov.Prevádzky museli pristúpiť k rôznym opatreniam, aby úplne nestratili klientov, čo sa odrazilo aj na cenách. Pavel Zvarik potvrdzuje, že na oslovenie zákazníkov tiež využil komunikáciu cez sociálne siete, ale aj zvýhodnené ponuky, napríklad na pizzu.netají nádej a jedným dychom dodáva, že robil všetko preto, aby si udržal zamestnancov.Uvoľňovanie opatrení majitelia prevádzok vítajú. Uvedomujú si však, že ich čakajú ešte náročné časy, aby sa dostali aspoň do pôvodného stavu.myslí si majiteľ kaviarne Ján Bielov.Plánovanie väčších akcií pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá.uzavrel Pavel Zvarik z reštaurácie Prameň.Líder na slovenskom pivovarníckom trhu, spoločnosť HEINEKEN Slovensko, vníma, že situácia okolo šíriaceho sa ochorenia COVID-19 presunula časť konzumentov z HORECA segmentu do retailu.hovorí generálny riaditeľ slovenského HEINEKENu Rene Kruijt.Pivovarnícka spoločnosť si zároveň uvedomuje zložitosť situácie, do ktorej sa prevádzky dostali, a preto im podala pomocnú ruku. Pripravila pre nich sériu riešení, aby uľahčila podnikom návrat do života. Sú medzi nimi ekonomické a obchodné opatrenia, odborné konzultácie v otázkach legislatívy či technickej podpory, ako aj podpora v online prostredí. HEINEKEN Slovensko je taktiež partnerom iniciatívy #podporsvojpub.uviedol Rene Kruijt.Uzavretie prevádzok malo aj inú rovinu. Okrem zrušenia kultúrnych a spoločenských podujatí, prinieslo aj výraznú zmenu životného štýlu. Návštevy, posedenia s priateľmi a stretnutia pri káve alebo pive, sa dostali na zoznam nepovolených aktivít. Vzdať sme sa museli aj mnohých obľúbených voľnočasových záľub.vysvetľuje psychológ Robert Krause.Ako ďalej hovorí, ľudia prirodzene registrujú konania svojho okolia, a pokiaľ sa týka veľkej väčšiny, majú motiváciu ho napodobňovať. Závisí teda od spoločnosti a jej jednotlivcov, ako príde k návratu k zaužívanému spôsobu života.doplnil Robert Krause.