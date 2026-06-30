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Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

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Na archívnej snímke koniec školského roku v Bratislave. Radostné chvíle prázdnin nastali aj pre detí ZDŠ a ZŠ Fraňa Kráľa na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi v Bratislave. Vyše 700 žiakov tejto školy si prevzalo vysvedčenie - celoročné hodnotenie svojej práce. Foto: Archív TASR

Kým sa na našom území používal latinský jazyk, vysvedčenie sa nazývalo Testimonium scholasticum, čo v preklade znamenalo školské svedectvo.

Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Podoba vysvedčení sa v minulosti postupne vyvíjala podľa potrieb škôl a dlho nemala jednotnú formu. Až v 18. storočí, počas veľkých školských reforiem, sa začali viac približovať dnešnej podobe ako znak toho, čo človek v škole zvládol a kam môže ďalej smerovať. V súvislosti s koncom školského roka 2025/2026 to na sociálnej sieti uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Kým sa na našom území používal latinský jazyk, vysvedčenie sa nazývalo Testimonium scholasticum, čo v preklade znamenalo školské svedectvo. Ministerstvo školstva uviedlo, že školské vysvedčenia boli úradnými listinami, preto na nich nechýbala pečať a neskôr pečiatka školy, meno žiaka, dátum narodenia a bydlisko. „Zaznamenávali sa predmety, hodnotenie, školský rok, trieda a podpisy učiteľa aj riaditeľa,“ uviedol rezort školstva. Niektoré vysvedčenia obsahovali dokonca aj údaje o rodičoch alebo vierovyznaní žiaka.

Jedno z najstarších zachovaných vysvedčení zo zbierkového fondu Múzea školstva a pedagogiky, ktoré sídli v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, patrilo žiakovi Ondrejovi Ondrejskému a pochádza z roku 1840. Učitelia mestskej školy v 19. storočí hodnotili predmety ako biblická história, základy latinčiny, aritmetika či nemecký pravopis.

Od roku 1850 sa súčasťou štúdia na gymnáziu stala maturita s maturitným vysvedčením, ktoré otváralo cestu na univerzity. Od roku 1868 sa tiež ustálil päťstupňový systém hodnotenia.

Po vzniku Československa v roku 1918 sa podoba vysvedčení líšila podľa typu školy, ale stále sa hodnotilo správanie, usilovnosť, prospech, ale aj úprava písomných prác.

Múzeum školstva a pedagogiky na svojom webe uviedlo, že „od roku 1945 až doteraz pretrváva ustálená podoba vydávania jedného vysvedčenia pre jeden školský rok s polročným a koncoročným hodnotením.“ To sa týka aj prijatej klasifikácie v roku 1980 systémom piatich stupňov: 1. výborný, 2. chválitebný, 3. dobrý, 4. dostatočný a 5. nedostatočný. S ňou sa žiaci a študujúca mládež na svojich vysvedčeniach stretávajú až do súčasnosti.

Hoci sa forma vysvedčenia časom menila, jeho skutočná hodnota je stále rovnaká. Ide o spätnú väzbu pre dieťa. To môže cítiť hrdosť na to, čo zvládlo, a zároveň získa prehľad o oblastiach, ktoré mu až tak nejdú,“ uviedol rezort školstva. Zároveň z ministerstva dodali, že je potrebné učiť deti, že horší výsledok na vysvedčení nie je zlyhanie, ale prirodzená súčasť učenia.
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