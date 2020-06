Ministri: Podozrenia v NASES predstavujú mimoriadnu situáciu

Bratislava 10. júna (TASR) – Utorkový (9. 6.) zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) a najmä možné zistenia členovia vlády komentovať nechcú, zhodujú sa však, že podozrenia je potrebné vyšetriť. "A ak sa potvrdia, je to naozaj vážny zásah do bezpečnosti štátu," mienia minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) i minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Pre médiá sa vyjadrili pred stredajším rokovaním vlády.







"V priebehu vyšetrovania nebudem záležitosť komentovať, určite sa budem policajných funkcionárov na to pýtať, musíme si však počkať na závery vyšetrovania," povedal Mikulec. "Je pravda, že ak by sa podozrenia potvrdili, musíme sa zaoberať vecami, do akej miery tu naozaj funguje bezpečnosť voči kybernetickým hrozbám," zdôraznil.



Aj šéf diplomacie mieni, že potvrdenie podozrení by znamenalo naozaj veľmi vážny zásah do bezpečnostnej infraštruktúry štátu. "Je to mimoriadna záležitosť a len potvrdzuje kritický význam kybernetickej bezpečnosti," povedal Korčok.



Minister obrany Naď takisto odporúča počkať si na závery vyšetrovania. "Sme pripravení poskytnúť plnú súčinnosť," povedal. Potvrdil, že už v minulosti vojenské spravodajstvo vyšetrovalo vládnu sieť Govnet. Zdôraznil, že žiadne utajené materiály cez túto sieť nejdú.



Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) potvrdila, že z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zobral policajti viaceré zariadenia, ktoré analyzujú. "Potrebuje získať odpovede na to, kto mal záujem preniknúť do bezpečnostnej infraštruktúry štátu a ako s týmito informáciami narábal," uviedla vicepremiérka.



NAKA v súvislosti s utorkovým zásahom v NASES informovala, že zadržala štyri osoby. Vyšetrovateľ podľa polície v súčasnosti vykonáva procesné úkony. "Aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasňovania a vyšetrenia veci, bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť," uviedla Polícia SR s tým, že viac bude možné povedať, až keď to procesná situácia dovolí.