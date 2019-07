Podozrenie zo zavraždenia novinára P. Rýpala sa zatiaľ nepotvrdilo

Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008.

Bratislava 2. júla (TASR) - Podozrenie zo zavraždenia nezvestného novinára Pavla Rýpala sa zatiaľ nepotvrdilo. Polícia informácie preverovala dva roky. TASR to povedali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



"Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky posledné dva roky preveroval oznámenie aj k podozreniu z možného spáchania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, na základe vykonaných úkonov nezistil skutočnosti, ktoré by odôvodnili začať trestné stíhanie za úkladnú vraždu," priblížila polícia.



Podľa slov prezídia sa pracuje s viacerými verziami nezvestnosti. "Aj v súčasnosti vykonávame operatívno-pátraciu činnosť s cieľom osobu vypátrať," zdôraznila polícia.



Sestra zmiznutého novinára začiatkom októbra minulého roka na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený.



Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Koncom augusta 2018 ho polícia zaradila do zoznamu 12 vytypovaných nezvestných osôb zo Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa zmiznutých.