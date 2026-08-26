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Podozrivého z prípravy podpaľačského útoku v SR zadržali v Hamburgu
Podľa vyšetrovania slovenských bezpečnostných zložiek pripravoval muž zadržaný v Hamburgu spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom podpaľačský útok na výrobný závod.
Autor TASR
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Hamburg 26. augusta (TASR) - Zásahové jednotky nemeckej polície zatkli v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa stredajších informácií portálu týždenníka Der Spiegel je muž podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy, informuje TASR.
Po zmarenom podpaľačskom útoku na výrobný závod na východnom Slovensku zadržala nemecká polícia jedného z podozrivých. Podľa informácií týždenníka došlo k zásahu ešte v utorok v Hamburgu.
Podozrivým sabotérom je 26-ročný muž s lotyšským štátnym občianstvom. Ako potvrdila hovorkyňa hamburskej generálnej prokuratúry, v utorok bol v tomto meste v súvislosti s dotyčným mužom vykonaný európsky zatykač vydaný slovenským súdom.
Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého. Na návrh generálnej prokuratúry príslušný okresný súd v Hamburgu medzitým vydal takzvaný príkaz na zaistenie. Lotyš sa v súčasnosti nachádza vo väzbe v Nemecku.
Podľa vyšetrovania slovenských bezpečnostných zložiek pripravoval muž zadržaný v Hamburgu spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom podpaľačský útok na výrobný závod. Súbežne so zásahom polície v Hamburgu boli na Slovensku zadržaní aj jeho domnelí komplici, pripomína Spiegel.
Trojica je obvinená z toho, že „na objednávku“ nemenovaných tretích strán pripravovala podpaľačský útok na výrobný závod pre letecké systémy na východnom Slovensku.
K zadržaniam došlo na základe informácií slovenskej tajnej služby. Podľa polície sa u podozrivých zaistilo väčšie množstvo horľavej zmesi podobnej napalmu, technické vybavenie a ručne písané poznámky, dodáva Spiegel.
Po zmarenom podpaľačskom útoku na výrobný závod na východnom Slovensku zadržala nemecká polícia jedného z podozrivých. Podľa informácií týždenníka došlo k zásahu ešte v utorok v Hamburgu.
Podozrivým sabotérom je 26-ročný muž s lotyšským štátnym občianstvom. Ako potvrdila hovorkyňa hamburskej generálnej prokuratúry, v utorok bol v tomto meste v súvislosti s dotyčným mužom vykonaný európsky zatykač vydaný slovenským súdom.
Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého. Na návrh generálnej prokuratúry príslušný okresný súd v Hamburgu medzitým vydal takzvaný príkaz na zaistenie. Lotyš sa v súčasnosti nachádza vo väzbe v Nemecku.
Podľa vyšetrovania slovenských bezpečnostných zložiek pripravoval muž zadržaný v Hamburgu spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom podpaľačský útok na výrobný závod. Súbežne so zásahom polície v Hamburgu boli na Slovensku zadržaní aj jeho domnelí komplici, pripomína Spiegel.
Trojica je obvinená z toho, že „na objednávku“ nemenovaných tretích strán pripravovala podpaľačský útok na výrobný závod pre letecké systémy na východnom Slovensku.
K zadržaniam došlo na základe informácií slovenskej tajnej služby. Podľa polície sa u podozrivých zaistilo väčšie množstvo horľavej zmesi podobnej napalmu, technické vybavenie a ručne písané poznámky, dodáva Spiegel.