Podpísali memorandum o podpore turizmu

Lúčky 10. apríla (TASR) - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) podpísali Memorandum o spolupráci o vzájomnej podpore domáceho a príjazdového cestovného ruchu. Zástupcovia asociácií podpísali memorandum vo štvrtok v rámci 37. ročníka Jarného stretnutia a Valného zhromaždenia členov SACKA v obci Lúčky v okrese Ružomberok.



Prezident SACKA a viceprezident Zväzu cestovného ruchu SR Roman Berkes uviedol, že záujem spolupráce je podnikať a dosahovať dobré hospodárske výsledky. „Momentálne sa cestovné kancelárie venovali vo väčšej miere organizovaniu zájazdov do zahraničia a teraz chceme pomôcť cestovným kanceláriám, ktoré sa snažia prilákať zahraničnú klientelu na Slovensko,“ priblížil.



Ďalej dodal, že druhou témou sú cestovné kancelárie, ktoré majú podľa neho potenciál, pretože klientov je veľmi veľa. Podľa štatistických úradov bolo v roku 2023 na Slovensku 1,1 milióna klientov cestovného ruchu.



Spoločným cieľom je podľa prezidenta AHRS Mareka Harbuľáka prilákať slovenských i zahraničných návštevníkov. „Návštevníci si často nevyberajú miesto dovolenky podľa hotela, ale podľa toho, že chcú danú destináciu navštíviť pre nejakú atrakciu, kultúrnu či historickú zaujímavosť, a až v druhom rade si vyberajú dané hotelové zariadenie. Tu vidíme veľkú silu a hlavne pridanú hodnotu cestovných kancelárií, ktoré takýchto klientov vedia osloviť a zvýšiť možno aj priemernú vyťaženosť hotelových zariadení na Slovensku,“ uviedol.



Spolupráca s cestovnými kanceláriami sa dostáva do popredia. Harbuľák tvrdí, že na to, aby hotelieri mohli spolupracovať s cestovnými kanceláriami, potrebujú nastaviť svoju obchodnú politiku, ale aj niektoré podmienky, ktoré sú diametrálne odlišné od toho, ako keď predávajú cez nejaké digitálne platformy. „Spoločnou snahou je vytvoriť nejaké zlaté štandardy spolupráce, edukovať aj hotelierov, ako si nastaviť obchodnú politiku alebo aj personálnu politiku tak, aby sa spolupráca s cestovnými kanceláriami mohla rozvíjať,“ dodal Harbuľák.