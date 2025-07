Podpísali memorandum o spolupráci pre lepší život seniorov

Bratislava 7. júla (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) a občianske združenie Vetulus - Liga pre seniorov podpísali memorandum o spolupráci v oblasti inovácií v starostlivosti o seniorov. Cieľom partnerstva je posilniť povedomie o potrebe aktívneho starnutia, digitalizácie služieb pre seniorov a systémových zmien v oblasti medzigeneračnej spolupráce. Prvé spoločné aktivity sú naplánované na jeseň. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



„Spolupráca nám otvára cestu k praktickým riešeniam a inovatívnym nástrojom, ktoré mestám umožnia lepšie reagovať na demografické zmeny,“ skonštatoval prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.



Plánované sú semináre, školenia či podpora aktivít v mestách, ktoré prinesú seniorom nové možnosti zapojenia sa do spoločenského života, vytvoria nové komunity a podporia ich aktivizáciu aj v seniorskom veku. Pôjde napríklad o vzdelávacie kurzy Seniori online, ktoré sú zamerané na smart telefóny a ich používanie. Ale tiež o prednášky informačnej platforme Liga pre seniorov, ktorá poskytuje prehľad o dostupných sociálnych službách, finančných príspevkoch či dôchodkoch vrátane odborných workshopov pre mestských pracovníkov. Chýbať by nemali ani diskusné fóra so seniormi.



„Našou víziou je Slovensko ako krajina, kde sa dá dôstojne zostarnúť - a to najmä v mestách, ktoré majú možnosť meniť realitu na úrovni komunít. Veríme, že sa nám podarí rozšíriť pozitívne príklady, ako sa dá aktívne a s úctou starnúť,“ podotkla zakladateľka združenia Michaela Kocianová.



OZ Vetulus a jeho informačná platforma Liga pre seniorov sa zameriava na podporu aktívneho starnutia seniorov, zlepšuje prístup k informáciám a vzdeláva v oblasti moderných technológii. Spolupracuje s odborníkmi z oblasti psychiatrie, sociálnej práce, zdravotníctva a školstva, ako aj digitálnych technológií.