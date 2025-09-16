< sekcia Slovensko
Podpísali memorandum týkajúce sa obnovy 1. sídla Matice slovenskej
Bratislava 16. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR a Slovenská národná knižnica (SNK) podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je príprava a realizácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP), administratívnej budovy - prvého sídla Matice slovenskej. Memorandum, ktoré zverejnili v Centrálnom registri zmlúv, má nastaviť právny rámec pre dosiahnutie pripravenosti čerpať na obnovu pamiatky nenávratné finančné prostriedky z eurofondov.
Dohoda je súčasťou implementácie národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Podpísané a od 13. septembra platné memorandum zaväzuje SNK ako správcu NKP najneskôr do 12 mesiacov ukončiť verejné obstarávanie a podpísať zmluvu o dielo s realizátorom stavebnej obnovy. Rezort kultúry má zasa záväzok počas tohto obdobia alokovať na účely obnovy NKP sumu 13.544.570,67 eura ako maximálnu možnú sumu na financovanie obnovy.
Ministerstvo v memorande upozorňuje, že suma sa môže aktualizovať - znižovať. „Predovšetkým v nadväznosti na riadne ukončené verejné obstarávanie, výsledky kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania a aktualizovanú finančnú analýzu,“ vysvetľuje. V prípade splnenia podmienok memoranda uzatvoria MK a SNK zmluvu o spolupráci, ktorou sa poskytne príspevok na realizáciu obnovy.
Rezort i SNK sa v memorande zároveň zaviazali poskytnúť si vzájomne všetku potrebnú súčinnosť a „vyvinúť maximálne úsilie na účely dosiahnutia dostatočného stavu pripravenosti oprávnenej NKP“.
