Podporné fondy chcú mať zastúpenie na diskusii o ich prípadnom zlúčení

Bratislava 22. decembra (TASR) - Ak existujú úvahy o zlúčení Fondu na podporu umenia (FPU) a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM), zástupcovia oboch fondov by mali dostať pozvanie do diskusie o tejto zásadnej zmene. Na sociálnej sieti to uviedol riaditeľ FPU Róbert Špoták. Reagoval tým na zverejnený návrh plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2024, v ktorom sa spomína aj "reorganizácia doterajších verejnoprávnych umeleckých fondov, ktorá má spočívať v zlúčení FPU a FPKNM". Ministerstvo kultúry (MK) SR pre TASR uviedlo, že ide len o jednu z možností, o ktorej sa uskutoční odborná diskusia.



"Ministerstvo s nami o tomto pláne zatiaľ nerokovalo a ani nás o ňom neinformovalo," uviedol vo svojom vyhlásení Špoták. Upozornil, že nastavenie a fungovanie oboch fondov odráža špecifiká a potreby oblastí a komunít, ktorým poskytujú podporu. "Ide o pomerne zložité systémy zabezpečujúce transparentné, demokratické a odborné prerozdeľovanie verejných zdrojov. Je nevyhnutné, aby akýmkoľvek zmenám predchádzala riadna a otvorená verejná diskusia založená na dátach a odborných argumentoch," upozornil.



Proti návrhu predloženom do pripomienkového konania už iniciovali podnet bývalí splnomocnenci vlády pre národnostné menšiny a rómske komunity László Bukovszky a Ábel Ravasz i bývalý štátny tajomník MK Konrád Rigó.



Rezort tvrdí, že reorganizácia a zlúčenie fondov je jednou z možných alternatív, ako zefektívniť prácu verejnoprávnych fondov na podporu kultúry. "Definitívne riešenie však vzíde až z verejnej odbornej diskusie so zástupcami dotknutých skupín. Určite s nimi budeme komunikovať," zvýraznila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Cieľom zefektívnenia práce podporných fondov má byť podľa nej zníženie byrokracie a rozšírenie okruhu tých, ktorí môžu dotačnú podporu dostať.