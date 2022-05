Podporu zákonov od poslancov s fašistickým pozadím odmieta JDS i SZPB

Bratislava 31. mája (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) nesúhlasia, aby sa návrhy zákonov v parlamente schvaľovali stranami a poslancami s fašistickým pozadím. Vyhlásili to predstavitelia týchto organizácií v spoločnom stanovisku.



Protifašistický a sociálny rozmer sú podľa zástupcov oboch organizácií základom fungovania demokratického Slovenska. "Politické strany by mali byť sociálne, protikorupčné, ale aj protifašistické. Vláda prekročila pomyselný rubikon a zradila protifašistický odkaz, ku ktorému sa obidve organizácie hlásia," uviedli organizácie.



SZPB sa podľa jeho predsedu Pavla Sečkára dlhodobo hlási a vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu. "Ostro sa ohradzujeme, aby boli zákony v NRSR schvaľované s podporou poslancov alebo politických strán s fašistickým pozadím," skonštatoval Sečkár.



Zákony v parlamente nemôže koalícia ani opozícia podľa Jednoty dôchodcov na Slovensku schvaľovať s podporou politikov podporujúcich a prezentujúcich fašistické a nenávistné myšlienky. "Zhodli sme sa na tom a budeme spoločne vystupovať voči týmto náladám. Odcudzujeme najmä politikov, ktorí zľahčujú protifašistický odkaz najmä v kontexte udalostí na Ukrajine," dodala Valéria Pokorná z JDS.



Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič čelí kritike za to, že pri schvaľovaní tzv. protiinflačného balíčka mal rokovať o podpore s poslancami z ĽSNS i skupinou odídencov z tejto strany, ktorí sú zoskupení okolo Tomáša Tarabu. Títo poslanci napokon v hlasovaní legislatívu podporili.