Podpredseda EP Šimečka rokoval na Ukrajine o humanitárnej pomoci

Bratislava/Ľvov 12. marca (TASR) - Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) rokoval na Ukrajine o humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo. V sobotu ráno sa vrátil z tejto pracovnej cesty, ktorú absolvoval spolu s ďalšími piatimi europoslancami z Nemecka, Španielska, Rumunska a Litvy. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie strany PS.



Šimečka pracovnú cestu absolvoval na pozvanie ukrajinskej strany. V Ľvove absolvoval rokovanie s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Ukrajiny Juliou Svyrydenkovou. Spolu s kolegami sa zúčastnil na stretnutí s viacerými poslankyňami a poslancami ukrajinského parlamentu, s primátorom mesta Ľvov Andrijom Sadovým a s veliteľmi regionálnej vojenskej správy a armády.



Delegácia europoslancov spolu so Šimečkom absolvovala tiež diskusie s ukrajinskými novinármi, občianskymi aktivistami, študentmi a predstaviteľmi univerzít.



"Naša pracovná cesta mala dva hlavné ciele. Prvým bolo priamo na mieste vyjadriť podporu Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí dnes bojujú o svoju slobodu a životy. Naši partneri z ukrajinskej vlády a parlamentu nám opakovane tlmočili, aký silný signál pre nich je, že sme prišli priamo za nimi, do krajiny vo vojne. Ľvov je len kúsok od slovenských hraníc, život tam zdanlivo funguje normálne, ale situácia v meste je veľmi napätá. V uliciach je armáda, nachádza sa v ňom zhruba 200.000 utečencov z najviac zasiahnutých oblastí, o ktorých sa treba postarať, ľudia sa pripravujú na bombardovanie," upozornil podpredseda EP a progresívcov Šimečka.



Druhý cieľ pracovnej cesty bol podľa Šimečku výsostne praktický. "Ukrajinskí partneri nám odovzdali zoznam konkrétnych položiek a požiadaviek, ktoré by pomohli civilnému obyvateľstvu Ukrajiny zvládnuť najbližšie ťažké týždne. Ide najmä o lieky, pitnú vodu a trvanlivé potraviny. Čoraz väčšiemu počtu ukrajinských miest hrozí kvôli ruskej agresii obliehanie, brutálne bombardovanie a humanitárna katastrofa, ktoré môže nadobudnúť desivé rozmery známe zo Sýrie. Nesmieme v tom ich civilné obyvateľstvo nechať samé. Požiadavky sme spolu s kolegami okamžite tlmočili Komisie a Rade," zdôraznil Šimečka.



Šimečka počas pracovnej cesty vyjadril ukrajinským predstaviteľom svoju plnú podporu pre získanie kandidátskeho statusu Ukrajiny ako členskej krajiny EÚ. "Ukrajina dnes bojuje aj za nás. Okrem humanitárnej a vojenskej pomoci - aby sa vedeli brániť voči ruským stíhačkám, bombardovaniu a raketovým útokom - potrebujú Ukrajinci aj víziu lepšej budúcnosti. Ukrajina de facto bráni demokratický Západ pred diktátorským Putinovým režimom. Preto by sme im mali čo najskôr udeliť status kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ," uzavrel podpredseda EP a progresívcov Šimečka.