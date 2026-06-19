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Podpredsedníčkou Federácie európskych filmových akadémií je Slovenka
Federácia európskych filmových akadémií (FACE) vznikla v roku 2024.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Federácia európskych filmových akadémií (FACE) počas nedávneho zasadania tretieho valného zhromaždenia v talianskom meste Taormina na Sicílii rokovala o ďalšom smerovaní svojich aktivít na podporu európskej kinematografie, členstve v správnej rade i nových členoch federácie.
„Na 3. valnom zhromaždení FACE boli privítaní dvaja noví členovia - Írska filmová a televízna akadémia a Galícijská audiovizuálna akadémia,“ TASR informovala PR manažérka Perla Žinčíková. Ako ďalej uviedla, ďalším z bodov programu bola voľba nových členov správnej rady. Jej novou predsedníčkou sa stala Katharina Albrecht z Rakúskej filmovej akadémie a podpredsedníčkou sa stala prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFT) Katarína Krnáčová.
Slovenská producentka a režisérka svoje zvolenie vníma predovšetkým ako záväzok pokračovať v aktívnej práci, ktorú FACE za posledné roky odviedla. „Za jednu z najväčších výziev v nasledujúcom období považujem posilňovanie viditeľnosti európskych filmov a ich tvorcov, najmä v čase, keď sa audiovizuálne prostredie mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým,“ uviedla Krnáčová s tým, že chce pokračovať v rozvoji spoločných projektov, prepájať skúsenosti jednotlivých akadémií, ochraňovať slobodu tvorby na celoeurópskej úrovni a vytvárať nové príležitosti pre európsku kinematografiu. „Európske akadémie majú obrovský potenciál inšpirovať sa navzájom a spoločne hľadať riešenia pre výzvy, ktorým dnes náš sektor čelí, dodala Krnáčová.
Ako ďalej spresnila Žinčíková, tretie valné zhromaždenie FACE otvoril 11. júna prezident Cinecittá Antonio Saccone, ktorý zdôraznil význam kinematografie ako nástroja na prepájanie ľudí a spoločností. Poukázal na to, že európska kinematografia dokáže vytvárať mosty naprieč krajinami a kultúrami, a to aj v období, keď Európa čelí narastajúcim spoločenským a politickým výzvam.
Federácia európskych filmových akadémií (FACE) vznikla v roku 2024. Združuje európske filmové akadémie ako spoločný apolitický hlas, ktorý sa venuje rozvoju a zviditeľňovaniu európskej kinematografie. Jeho aktuálnymi členmi sú národné filmové akadémie Belgicka flámskeho i valónskeho, Bieloruska, Česka, Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Islandu, Írska, Izraela, Luxemburska, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska katalánskeho i galícijského, Švajčiarska, Talianska a Ukrajiny, a zakladajúca Európska filmová akadémia.
„Na 3. valnom zhromaždení FACE boli privítaní dvaja noví členovia - Írska filmová a televízna akadémia a Galícijská audiovizuálna akadémia,“ TASR informovala PR manažérka Perla Žinčíková. Ako ďalej uviedla, ďalším z bodov programu bola voľba nových členov správnej rady. Jej novou predsedníčkou sa stala Katharina Albrecht z Rakúskej filmovej akadémie a podpredsedníčkou sa stala prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFT) Katarína Krnáčová.
Slovenská producentka a režisérka svoje zvolenie vníma predovšetkým ako záväzok pokračovať v aktívnej práci, ktorú FACE za posledné roky odviedla. „Za jednu z najväčších výziev v nasledujúcom období považujem posilňovanie viditeľnosti európskych filmov a ich tvorcov, najmä v čase, keď sa audiovizuálne prostredie mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým,“ uviedla Krnáčová s tým, že chce pokračovať v rozvoji spoločných projektov, prepájať skúsenosti jednotlivých akadémií, ochraňovať slobodu tvorby na celoeurópskej úrovni a vytvárať nové príležitosti pre európsku kinematografiu. „Európske akadémie majú obrovský potenciál inšpirovať sa navzájom a spoločne hľadať riešenia pre výzvy, ktorým dnes náš sektor čelí, dodala Krnáčová.
Ako ďalej spresnila Žinčíková, tretie valné zhromaždenie FACE otvoril 11. júna prezident Cinecittá Antonio Saccone, ktorý zdôraznil význam kinematografie ako nástroja na prepájanie ľudí a spoločností. Poukázal na to, že európska kinematografia dokáže vytvárať mosty naprieč krajinami a kultúrami, a to aj v období, keď Európa čelí narastajúcim spoločenským a politickým výzvam.
Federácia európskych filmových akadémií (FACE) vznikla v roku 2024. Združuje európske filmové akadémie ako spoločný apolitický hlas, ktorý sa venuje rozvoju a zviditeľňovaniu európskej kinematografie. Jeho aktuálnymi členmi sú národné filmové akadémie Belgicka flámskeho i valónskeho, Bieloruska, Česka, Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Islandu, Írska, Izraela, Luxemburska, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska katalánskeho i galícijského, Švajčiarska, Talianska a Ukrajiny, a zakladajúca Európska filmová akadémia.