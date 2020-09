Podpredsedom NKÚ sa stal Ľ. Andrassy

Bratislava 29. septembra (TASR) - Podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR sa stal Ľubomír Andrassy. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom večernom hlasovaní, vyhlásili to po hlasovaní v pléne.



Národná rada mala zvoliť dvoch podpredsedov. Voľba sa teda bude opakovať. Postupujú do nej navrhnutí kandidáti Igor Šulaj a Ivan Kuhn, ktorí po Andrassym získali najvyšší počet hlasov. Andrassyho do funkcie navrhla poslankyňa Mária Šofranko (OĽANO).