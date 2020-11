Podujatie Noc vonku, ktoré upozorňuje na ľudí bez domova, bude online

Bratislava 26. novembra (TASR) – Podujatie Noc vonku, ktoré upozorňuje na stále rastúce problémy ľudí bez domova a potrebu stabilného bývania, bude tento rok prebiehať online. Občianske združenie Vagus, ktoré ho organizuje, vyzýva záujemcov, aby vo štvrtok pohodlie svojej postele vymenili za miesto v exteriéri, vhodný je balkón, terasa, záhrada či príroda.



"Po minulé roky sme spoločne s desiatkami ľudí prespávali na námestiach v Bratislave. Zvažovali sme, či Noc vonku organizovať aj tento rok, a v akej forme. Skrsla v nás myšlienka skúsiť to online. Vymysleli sme spôsob, ako sa môžete zapojiť zo všetkých kútov Slovenska. Stačí spací vak, odhodlanie pomôcť dobrej veci a telefón," spresnilo združenie na sociálnej sieti.



Ľudia by si mali na Noc vonku pripraviť teplé oblečenie, spací vak, karimatku či kartón a ustlať si tak, aby boli schopní prekonať noc v zime. Vagus zapojených do podujatia žiada, aby to zdokumentovali cez fotografiu, video, livestream a zverejnili to na sociálnych sieťach. Tieto príspevky je potrebné označiť #NocVonku2020 @vagus_sk na Instagrame a @vagus na Facebooku. "Je to dôležité, aby sme vedeli spočítať účastníkov Noci vonku 2020," spresnili organizátori. Privítajú, ak verejnosť uvedie aj dôvody, prečo sa do podujatia zapojila, či popíše pocity z noci strávenej vonku.



Vagus chce aj prostredníctvom podujatia poukázať na to, že najúčinnejším spôsobom, ako ukončovať bezdomovectvo, je poskytnutie stabilného bývania za dostupnú cenu a intenzívna podpora sociálneho pracovníka na ceste k zmene životnej situácie. "Účasťou na Noci vonku nám pomôžete upriamiť pozornosť na približne 23.000 ľudí bez domova na Slovensku," vyzvalo združenie. Záštitu nad aktuálnym 7. ročníkom podujatia prezvala prezidentka SR Zuzana Čaputová.