Podujatie Od Tatier k Dunaju opäť zvýši povedomie o skleróze multiplex
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Osvetové cyklistické podujatie Od Tatier k Dunaju už po 12. raz zvýši povedomie o skleróze multiplex a upozorní na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby ochorenia. Potrvá od 26. do 30. mája. Stojí za ním Združenie Sclerosis multiplex Nádej. O podujatí v utorok informovali predsedníčka združenia Jaroslava Valčeková, predseda parlamentu Richard Raši, šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (všetci Hlas-SD), riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových a prednosta Neurologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice-Nemocnice sv. Michala v Bratislave František Jurčaga.
Tohtoročné podujatie sa nesie v duchu hesla „Liečte sa. Hýbte sa. Žite“. „Toto ochorenie často kladie pacientom rôzne prekážky, sťažuje život a práve aj tie silné heslá tohto podujatia ‚Liečte sa, hýbte sa, žite‘ vystihujú moderný koncept prístupu k liečbe k týmto pacientom. Liečiť sa, znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti diagnostiky, liečby. Tie najmodernejšie lieky máme, našťastie, dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali svojich koníčkov, hobby, pohybu,“ ozrejmil Jurčaga. Každý prejdený kilometer je podľa neho pre pacientov symbolickým vyjadrením, že v tom nie sú sami.
Raši podotkol, že tak ako parlament, tak i rezorty práce a zdravotníctva majú nevyhnutnú úlohu v tom, zabezpečiť, aby bol život pacientov so sklerózou multiplex čo najmenej odlišný. „Nech je ten 12. ročník naozaj ročníkom, ktorý naštartuje nielen pozitívnu náladu, ale aj zvýrazní všetku starostlivosť, ktorá sa pacientom poskytuje,“ povedal. Minister zdravotníctva priblížil, že na Slovensku žije s týmto ochorením približne 8000 ľudí. Potvrdil, že na Slovensku je dostupná liečba na vysokej úrovni, pričom rezort sa ďalej snaží zvyšovať jej dostupnosť. Rovnako minister práce deklaroval, že rezort prijíma opatrenia, ktoré pomáhajú zabezpečiť týmto pacientom kvalitnú sociálnu starostlivosť či začleniť sa do pracovného prostredia. Raši so Šaškom zároveň potvrdili, že sa sami na podujatí zúčastnia.
Valčeková poďakovala účastníkom tlačovej konferencie za podporu projektu i ochotu zúčastniť sa na ňom. Dodala, že zapojiť sa bude možné aj prostredníctvom aplikácie. „Môžu sa každý deň do tej aplikácie prihlásiť, môžu si tam písať svoje pocity, môžu si tam písať úplne všetko,“ doplnila.
Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému. Poškodzuje mozog a miechu pacienta. Presná príčina nie je objasnená. Medzi najčastejšie príznaky patrí optická neuritída, teda zápal zrakového nervu. Ochorenie sa môže okrem iného prejavovať aj svalovou slabosťou jednej či viacerých končatín, poruchami rovnováhy či citlivosti.
